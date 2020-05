Deputado Estadual Raniery Paulino questiona: Quantos aparelhos respiratórios foram comprados pelo Consórcio Nordeste ?

Com Requerimento de URGENCIA URGENTÍSSIMA, o deputado estadual Raniery Paulino, questionou com fundamento na Constituição do Estado da Paraíba, que seja oficiado o Consórcio Nordeste para que forneça com celeridade as informações necessárias sobre a compra de aparelhos respiratórios pelo Consórcio para atender aos estados envolvidos no enfrentamento da COVID-19.

De acordo com requerimento, é de conhecimento de todos que o Consórcio Nordeste adquiriu aparelhos respiratórios para atender aos estados envolvidos no enfrentamento da COVID-19, dentre eles a Paraíba. Na oportunidade, Raniery Paulino questionou e alertou sobre o seu dever de fiscalização.

” Precisamos estar atento e cumprir o dever de fiscalizar as ações, nos termos preceituados na Constituição do Estado da Paraíba, com isso, e mostrando o respeito ao povo paraibano, apresentamos este requerimento legislativo com o caráter de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA para que seja disponibilizado alguns questionamentos; Quantos aparelhos respiratórios foram comprados pelo Consórcio Nordeste e quantos serão destinados para o Governo do Estado da Paraíba? Qual o valor unitário dos aparelhos respiratórios? O Governo do Estado da Paraíba já pagou por essa compra? Caso positivo,

qual o valor total dos recursos financeiros repassados? Qual ou quais as empresas responsáveis pela venda do produto e quando será feita a entrega na Paraíba?” questionou Raniery.

ASSESSORIA

ASCOM- RP