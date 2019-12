Depressão de fim de ano: tentativas de suicídio crescem no mês de dezembro

No começo de dezembro, o Google divulgou uma lista com as pesquisas mais realizadas no ano. Entre as dúvidas mais consultadas pelos brasileiros estava a de “como fazer que as pessoas gostem de mim?”. Segundo levantamentos da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e da OMS (Organização Mundial da Saúde), as taxas de suicídio cresceram 24% no Brasil entre 2006 e 2015, entre pessoas de 15 a 24 anos, fazendo com que o suicídio seja a segunda maior causa de morte entre os jovens. O clima de Natal e de fim de ano, para muitos um dos melhores do ano, pode ser bastante frustante para os que não conseguiram alcançar todas as metas, realizar todos os sonhos, sentem-se cobrados pelo tempo, pelos familiares e amigos, por si mesmos, ficam com aquele sentimento de solidão e de tristeza. Em 2017, o CVV (Centro de Valorização da Vida) divulgou que, no mês de dezembro, principalmente nesse período de festas, as ligações de pessoas pedindo ajuda costumam aumentar 15%. Recentemente, o especialista Dr. Anthoni Wong ressaltou essa preocupação durante sua participação no programa “Rádio Livre”, da Bandeirantes.

O dia 10 de setembro foi definido pela OMS como o dia da prevenção ao suicídio. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida criou o movimento “Setembro Amarelo”, uma campanha de conscientização que busca divulgar ações de prevenção. De acordo com o CVV, 9 entre 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Uma das primeiras medidas preventivas é tornar o assunto público, ou seja, conversar sobre ele e quebrar tabus que ainda, e infelizmente, existem. Buscar informação é o diferencial! Precisamos falar sobre o suicídio durante o ano inteiro. Só assim, familiares e amigos poderão oferecer ajuda da maneira mais adequada.

Fonte: Capricho