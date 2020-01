Delegado e esposa são feitos reféns e têm carro roubado em Riacho de Santo Antônio, na PB

O delegado de Polícia Civil Josinaldo Félix Ribeiro e a esposa dele tiveram o carro roubado e foram feitos reféns por dois homens armados nesta sexta-feira (10), em Riacho de Santo Antônio, no Cariri paraibano. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos estavam armados com um revólver e uma pistola.

As vítimas foram levadas e abandonadas na divisa entre os estados da Paraíba e Pernambuco, no trecho que dá acesso ao sítio Logradouro. O delegado e a mulher não ficaram feridos. A Delegacia Seccional de Polícia Civil de Queimadas, no Agreste da Paraíba, investigará o crime.

Além do veículo, foram roubados um revólver calibre .38, dois celulares, dinheiro e documentos pessoais. Até as 16h45 desta sexta-feira, o carro e os suspeitos não haviam sido localizados.

G1