Curta metragem produzido pela TVMIDIA estreia nas plataformas digitais

Curta Guarabirense faz sua estreia na Plataforma digital do youtube através do canal de sua produtora TVWEB TV Mídia da cidade de Guarabira.

A invisibilidade social de ex-apenados é tema do curta ‘Será que ele volta?’, o curta-metragem paraibano “Será que ele volta?”, do cineasta, roteirista e ator Roberto di Fritas, estreiou no dia 11 de julho de 2019, às 19:00 horas, no Cinemaxxi, para convidados, amigos, patrocinadores, intelectuais das artes, familiares, público em geral, tendo uma noite de produção de audiovisual Brasileiro em terras Guarabirense; Além de realizar sessões públicas em escolas locais, no Casarão de cultura de Guarabira, no Projeto Quintas de cinema da PMG, sendo até tema de Trabalho de conclusão do curso de Pedagogia da UEPB (2019), continua se inscrevendo em Festivais de cinema e agora chega às plataformas digitais como o Youtube.

Roberto Di Freitas, Diretor do Curta, falou sobre a temática do filme nos seus diversos locais de apresentação na região do Brejo Paraibano tingindo um público considerável para nossa primeira produção local audiovisual de Guarabira, com público estimado de 3.000 telespectadores:

“O filme trata da invisibilidade social de apenados na cidade de Guarabira, me inspirei numa história de vida quando estava indo a trabalho na cidade de Mamanguape, depois de ter feito uma oficina de cinema no Festival na cidade de Serra da Raiz; Quando terminei a oficina, fiquei atrás de história, foi quando soube dessa história que será mostrada no filme…. É também de meu cotidiano, no bairro onde resido, ver muitos apenados tentando seu engresso social. Agradeço a parceria com a TV Mídia, o cinemax, equipe técnica, o elenco, e ao público que vieram prestigiar nossa produção de cinema local. Para ser produzido, o curta ‘Será que ele volta?’ teve apoio da TV Mídia e do Cinemaxx, que permitiu nossa pré-estreia num ambiente apropriado para nossa apresentação audiovisual em grande estilo profissional, cuja apresentação agradou a todos os presentes na sala do cinema, com muita repercussão após os discursos e falas de alguns presentes.

Os atores Guarabirenses Marcelo Félix, Vera Grangeiro, Zenildo Marques e Ivaney Justino estrelam o curta-metragem Será que ele volta? No roteiro, também escrito por Roberto Di Freitas, Kléber (Marcelo Félix) é um apenado em liberdade que, ao voltar para casa de Dona Cilene (Vera Grangeiro), sua mãe, que faz todo impossível para tentar o engresso social do filho em Guarabira, reencontra um amigo da juventude Kadinho (Zenildo Marques) que tenta convencê-lo ao retorno ao mundo do crime, deixando a interrogativa: Será que ele volta? Rodado em 2019 e finalizado em junho deste ano na cidade paraibana Guarabira, “Será que ele volta?” conta com uma equipe formada inteiramente por profissionais locais.

Agora, estamos disponibilizando no YOUTUBE para o público ter mais acesso ao curta e tenhamos boa diversão e entretenimento.

Texto: Marcelo Félix