Cursos de Férias Gratuitos – Projeto Atualiza EESAP conta com 16 cursos na sua terceira edição.

A Faculdade EESAP, localizada em Guarabira lança a terceira edição do Atualiza, que neste ano será realizado em um novo formato, o online e integrará a Faculdade EESAP e Faculdade Três Marias

As 16 opções de cursos serão ministrados em uma plataforma, em tempo real, por professores da instituição e convidados.

Sobre o Atualiza

O Projeto têm o objetivo de aperfeiçoamento, atualização e especialização. A nossa meta é contribuir de forma positiva no desenvolvimento dos profissionais no mercado. Em cada curso, iremos abordar a realidade do mercado de trabalho, além de conteúdos atualizados.

Todos os inscritos receberão por email um link para a sala virtual, além de um certificado de participação ao término do evento.

Inscreva-se no site da faculdade: https://www.eesap.edu.br/noticias/atualiza-integrado/