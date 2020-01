CURRAL DE CIMA: Tradicional Festa de São Sebastião terá shows e torneio de futebol

A Prefeitura Municipal de Curral de Cima realiza, a partir deste sábado (18), a tradicional Festa de São Sebastião, padroeiro de Estacada. O evento contará com apresentações de Henry Freitas, Bruno Martins, Pedrinho Pegação e Edyr Vaqueiro e será realizado na Praça Pública de Estacada.

“A Festa de São Sebastião é uma importante data para festejarmos o padroeiro de Estacada e também se tornou um incentivo para a economia de Curral de Cima, principalmente de Estacada. Desde o início da nossa gestão resgatamos essa tradição de festejarmos o nosso santo protetor”, disse o prefeito Totó Ribeiro.

Durante a tradicional Festa de São Sebastião, também será realizado um torneio de futebol. As atividades serão realizadas nos dias 18 e 19 de janeiro. O torneio de futebol acontece no dia 18 de janeiro e oferece premiações, o primeiro lugar levará R$ 400,00 mais troféu; o segundo lugar ficará com R$ 300,00 mais troféu; o terceiro lugar com R$ 200,00 mais troféu e o quarto lugar com o valor de R$ 100,00 mais troféu. O artilheiro e o goleiro que receber destaque levarão R$ 50,00.

Também haverá, durante os dois dias de competição, uma tenda de saúde com vários profissionais de saúde para fazer atendimento à população. Haverá verificação de pressão, exame de glicemia e outros testes rápido, além disso, também estarão disponíveis vacinas, caso necessário.