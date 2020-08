Creci-PB lança edital para aquisição de novos veículos da fiscalização

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba realizará a partir das 9h30 (horário de Brasília) do próximo dia 26 de agosto, licitação na modalidade pregão na forma eletrônica, para aquisição de dois veículos hatch 0 Km, para atender ao Órgão, no tocante, sobretudo, à sua missão institucional de fiscalização em todo o estado.

A decisão, antecedida de criterioso estudo técnico, se deu diante da necessidade de renovação da frota e após a realização de leilão e venda dos veículos que a compunham, em virtude de sua natural depreciação e com vistas à economia com locações a empresas especializadas.

Nesse sentido, a adoção da referida medida, objetiva maior economia nos gastos públicos, bem como uma prestação de serviço público com maior transparência e eficiência, considerado ainda o aumento da capilaridade do Conselho, no âmbito que transcende a Capital e abrange das Delegacias existentes nos municípios de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.

A íntegra do Edital, publicado na última sexta-feira (14) no Diário Oficial da União (DOU), encontra-se disponível aos interessados no site http://www.creci-pb.gov.br/editais/ e no campo do Portal da Transparência.