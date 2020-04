Covid-19: Sikêra Jr. está com pulmões comprometidos, diz jornalista

Sikêra Jr, apresentador do Alerta Nacional, da RedeTV!, está com os dois pulmões comprometidos por causa do novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada por Ronaldo Tiradentes, em seu programa de rádio no Amazonas. O jornalista ainda diz que Sikêra recebeu o diagnóstico de seus exames nessa terça-feira (28).

O apresentador está afastado de seu programa, o ‘Alerta Nacional’, desde o último dia 22, quando passou mal ao vivo e precisou ser substituído por uma repórter da emissora. De acordo com o site O Antagonista, na última sexta (24), a perda de pessoas assistindo o “Alerta Nacional” foi de mais de 50%. Caiu de 3,6 pontos para 1,7.

Sikêra Jr. foi um dos apresentadores que era contra e que até chegou a ironizar o isolamento social, imposto por conta da pandemia do novo coronavírus. Seguidor da linha de pensamento do presidente da República quanto a isolamento social, até o seu afastamento Sikêra mantinha toda sua equipe atuando no palco. Portanto, gerava aglomeração e contato entre, pelo menos, seis pessoas em alguns momentos do programa.

