Covid-19: Governo adequa estruturas hospitalares para instalação de novos leitos

O Governo do Estado, por intermédio da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba (Suplan) em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), está executando obras nas estruturas hospitalares em Campina Grande e João Pessoa para a instalação de 300 novos leitos destinados a pacientes com Covid-19. Nas unidades de saúde estão sendo investidos mais de R$ 7 milhões.



A obra de manutenção e adequação física do Hospital Dr. Francisco Brasileiro (R$ 2,4 milhões), em Campina Grande, possibilitará a instalação de 120 leitos de enfermaria. Já o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes (R$ 4,7 milhões), terá 60 leitos – sendo 30 de enfermaria e 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em João Pessoa, serão mais 120 leitos, instalados no Hospital Santa de Paula (R$ 1,2 milhão).



Para a engenheira Simone Guimarães, diretora-superintendente da Suplan, estas obras estão sendo desafiadoras para a sua equipe. “Trabalhamos de dia, noite e madrugadas para concluir levantamentos de engenharia e arquitetura, e minha equipe está ciente da responsabilidade que está em nossas mãos. É uma luta contra o vírus e contra o tempo”, destacou.



Em meio à pandemia do coronavírus, a engenheira explica o quanto é importante o trabalho da Suplan. “Tenho ótimos técnicos, profissionais compromissados com as nossas obras e que desempenham trabalhos importantíssimos neste momento de crise. A nossa missão é trabalhar ao lado do governo para garantir o bom andamento dos serviços considerados essenciais no Estado da Paraíba, tão precisamente na atenção para com as obras que estão em andamento no segmento da saúde. São obras em hospitais que terão ampliações de leitos que serão essenciais para o tratamento de pessoas com coronavírus”, disse.



Campina Grande – No hospital Dr. Francisco Brasileiro as intervenções estão avançando. “Estamos trabalhando com muito cuidado, pois é uma obra dinâmica. A estrutura do hospital é antiga e fazia mais de 7 anos que estava desativada. É um trabalho grande e vamos revisar toda a estrutura, a parte elétrica e hidráulica, adequando toda a estrutura predial”, estimou o gerente da Suplan de Campina Grande, Israel Costa. O engenheiro ainda informou que os colaboradores que estão trabalhando nas obras estão tomando as devidas precauções. “O uso de máscara é obrigatório e temos fiscalizado as empresas para que cuidem do pessoal”, pontuou.



As obras de manutenção do Hospital de Trauma de Campina Grande foram iniciadas antes do primeiro caso de coronavírus confirmado na Paraíba e está em andamento uma obra de manutenção geral em todo o hospital. “As intervenções começaram no dia 9 de março e os blocos onde serão instalados os novos leitos já estão prontos. O hospital está fazendo higienização da recepção e dos blocos 9 e 10, que entregamos sexta (1). Estamos concluindo os banheiros e após a higienização completa o hospital estará pronto para receber mais pacientes. Hoje estamos trabalhando no bloco que se denomina Ala Amarela do hospital”, disse a engenheira fiscal Fátima Pires.



Essa obra geral no Hospital de Trauma contempla serviços de polimento mecânico de piso em alta resistência, remoção de esquadria de alumínio e vidro, remoção/retirada de lavatórios, box, colocação de paredes com placas de gesso acartonado (drywall), revisão e recuperação do telhado com telha em fibrocimento ondulada, manutenção e limpeza de estrutura metálica, substituição de esquadrias/instalações hidrossanitários/serviços elétricos e instalações de combate a incêndio, limpeza e manutenção de calha em chapa de alumínio e pintura.



João Pessoa – A obra de manutenção e adaptação da estrutura física do Hospital Santa Paula foi iniciada na última quarta-feira (29). Segundo a engenheira Sueine Caldas, engenheira fiscal da obra, o prédio estava fechado há mais de 10 anos. “Neste momento a nossa equipe está trabalhando no segundo e terceiro pavimento, na revisão das cobertas, algumas demolições, remanejamento de material e estruturando a limpeza para a adequação estrutural dos pavimentos”, disse. SECOM