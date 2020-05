COVID-19: Em nota Guaraves diz que segue todos os padrões de segurança exigido pelas autoridades

A GUARAVES – GUARABIRA AVES LTDA, empresa com mais de 42 anos de história e compromisso com seus colaboradores e com a região de Guarabira, devidamente certificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vem informar que, com a decretação do Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, decorrente da COVID-19 (Coronavírus), passou a seguir as recomendações da Secretaria Especial de Trabalho do Ministério da Economia, do Ministério Público do Trabalho e do Setor de Saúde e Segurança do Grupo Empresarial, através da adoção de diversas medidas que visam preservar a saúde e segurança dos seus funcionários nas fábricas, lojas e escritórios.

Diante da responsabilidade com seus colaboradores e do compromisso com a sociedade em geral de manter suas atividades de natureza essencial, as quais visam garantir o abastecimento da população nesse momento de desafio para todos, o Grupo Guaraves passou a adotar medidas de prevenção às infecções e transmissibilidade da COVID-19 (Coronavírus), sendo algumas delas:

1. Criação do Plano Contingenciamento e Prevenção de Infecções e Transmissibilidade;

2. Afastamento dos colaboradores que compõem o grupo de risco;

3. Disponibilização de materiais informativos aos funcionários, com orientações de medidas de

prevenção;

4. Fornecimento de máscaras;

5. Sanitização e disponibilização de ônibus extras para os funcionários;

6. Medição de temperatura dos funcionários antes do ingresso nas dependências das unidades

industriais;

7. Procedimentos específicos para atendimento de funcionários com sintomas da covid-19;

8. Afastamento dos funcionários com sintomas característicos do Coronavírus;

9. Intensificação da higienização, com enfoque nas áreas de circulação;

10. Disponibilização de dispensers com álcool (70%) nos ambientes de trabalho;

11. Eliminação de itens compartilhados;

12. Instalação de túnel de desinfecção;

13. Proibição do acesso de visitantes;

14. Política de distanciamento social dos trabalhadores;

15. Contato permanente com as autoridades públicas.

O Grupo Guaraves e seus colaboradores, apesar da contínua alteração da situação epidemiológica, mantém o firme compromisso de continuar com suas atividades, diante da função social que exerce, respeitando as recomendações dos órgãos públicos e adotando as medidas necessárias à manutenção da saúde dos funcionários e da sociedade em geral, sempre pautados na verdade e transparência.

Ivanildo Coutinho

Diretor Presidente

Guarabira-PB, 03 de maio de 2020.