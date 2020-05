CORONAVÍRUS: Camila pede abertura de leitos e compra de respiradores para hospitais regionais paraibanos

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, por unanimidade, Requerimentos da deputada Camila Toscano (PSDB) solicitando que o Governo do Estado adote as medidas cabíveis quanto ao abastecimento dos hospitais regionais paraibanos para a prevenção e tratamento de pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Entre os pedidos estão: abertura de leitos, aquisição de respiradores, ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, testes, dentre outros meios necessários para tratamento das pessoas com a Covid-19.



“Diante dessa pandemia é necessário que o Poder Público apresente uma resposta precisa e eficaz, com o objetivo maior de proteger vidas, tendo a prevenção e o planejamento como importantes instrumentos para o controle da doença”, destacou Camila Toscano.



Entre os pedidos, a ALPB também aprovou o Requerimento 8.765/2020 em que a deputada requer ao Secretário de Estado da Saúde para que sejam adotadas as providências necessárias para regularizar o atendimento no Hospital Regional de Guarabira, quanto aos pacientes com sintomas respiratórios ou não, de modo a assegurar que todas as pessoas sejam devidamente atendidas.



Segurança – Já no Requerimento 8.770/2020, a deputada Camila Toscano pede ao Comandante Geral da Polícia Militar da Paraíba que sejam adotadas as medidas cabíveis para instaurar reforço policial nas proximidades dos hospitais, unidades de pronto atendimento e postos de saúde do Estado que são unidades de referência no tratamento da Covid-19. Assessoria de Imprensa