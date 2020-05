Condutor de ambulância do Samu perde controle, veículo capota e deixa enfermeiro e idosa com suspeita de Covid mortos na Paraíba

Ambulância capotou na BR-230 (Foto: Reprodução)

Uma ambulância do Samu capotou, na madrugada desta terça-feira (12), na BR-230, sentido João Pessoa para Santa Rita, na Paraíba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância especializada em atendimento para pacientes com suspeita de Covid-19, seguia da UPA de Cruz das Armas, para o Hospital Metropolitano em Santa Rita.

Ainda de acordo com a PRF, estava chovendo muito e o veículo aquaplanou na pista, levando ao capotamento.

Dentro do veículo estava uma idosa de 91 anos e um enfermeiro do Samu que faleceram ainda no local. O condutor da ambulância e o médico foram socorridos para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para ajudar no socorro às vítimas.

Devido a suspeita de infecção por Coronavírus, toda a equipe para atendimento foram equipados para realizar o atendimento a vítimas e retirada dos corpos.

A família da idosa seguia em um carro atrás e assistiu todo o acidente. Eles não sofreram nenhum ferimento.

