Conde confirma primeiro caso de Covid-19

Nota Oficial – Secretaria de Saúde de Conde/PB

A Secretaria de Saúde de Conde recebeu na noite desta terça-feira, (21/04), o exame que confirma o primeiro caso de Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 18 anos, residente no bairro da Cidade das Crianças, que apresentou sintomas como febre, dor de garganta, diarreia, vômito, sudorese e tosse, após regressar de viagens a trabalho.

O paciente foi atendido no Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde de Nossa Senhora da Conceição. Foi coletada amostra da sua nasofaringe e enviada para o Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB), sendo o mesmo orientado a permanecer em isolamento domiciliar. Os casos contactantes domiciliares estão sendo investigados e serão coletadas amostras para a realização de exames específicos pelo Lacen-PB.

Até o momento, a Vigilância em Saúde e Unidades Básicas monitoram 14 casos em isolamento domiciliar, 02 casos em investigação com coleta de exames, 06 casos já foram descartados e 25 saíram do isolamento domiciliar.

Seguimos no combate para diminuir a transmissão da Covid-19. Permaneçam cumprindo o isolamento social, bem como as recomendações do Ministério da Saúde de evitar aglomerações, lavar as mãos com água e sabão sempre que possível, evitem levar as mãos à boca, nariz e olhos e se precisar sair de casa, use máscara.

Secretaria Municipal de Saúde de Conde

21 de abril de 2020