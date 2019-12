Comunidade Chã de Jardim realiza III Vem Ver Chã de Jardim na cidade de Areia

Na última quinta-feira (18), a comunidade Chã de Jardim, que é localizada no município de Areia, realizou o III VEM VER CHÃ DE JARDIM. O evento aconteceu a partir das 14h na praça pública Pedro Américo da cidade de Areia. O evento contou com um desfile de moda sustentável, degustação de suco da polpa de fruta Doce Jardim e do Restaurante Vó Maria, oficina de compostagem e robótica e o show das artistas areienses Rejane Ribeiro e Milene Sales.

O evento acontece anualmente, e tem o intuito de mostrar para toda população areiense os projetos desenvolvidos na comunidade Chã de Jardim durante o ano. A comunidade que atualmente tem grande parte da sua renda advinda do empreendedorismo rural organizou o evento através da Associação para o Desenvolvimento Sustentável da comunidade e instituições parceiras.