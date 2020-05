Compositor Artur Silva vence a Covid-19 e conta luta em cordel

Jornalista e funcionário público federal, o pessoense Artur Silva, radicado em Guarabira há duas décadas, amante das artes, da poesia popular, do frevo, do forró e do maracatu. Autor de dezenas de composições e ativista cultura desde que sempre, foi justamente ele que o novo coronavírus escolheu para lhe infectar.

Depois de semanas em isolamento por causa dos sintomas da doença, testou positivo para Covid-19 e em razão de estar com a imunidade alta conseguiu vencer o vírus. A história foi contata em cordel pelo autor, que narra os dias de agonia e deixa mensagens de reflexão e conscientização na batalha contra o inimigo invisível.

FIQUE EM CASA

(Artur Silva)

JÁ TEVE O SARS COVI 1

AGORA O SARS COVI 2

O MUNDO ESTÁ EM ALERTA,

COM MEDO DA MORTE, POIS,

DIZEM OS VIROLOGISTAS

E OS INFECTOLOGISTAS

QUE VIRÁ OUTRO DEPOIS

A FAMÍLIA DOS CORONA

VÍRUS É DESTRUIDORA

FAZ ESTRAGO ONDE PASSA

FEITO UMA METRALHADORA

DEU BOBEIRA ELA DETONA

A FAMÍLIA DOS CORONA

É UMA DEVASTADORA.

ESSA PANDEMIA CAUSA

SÍNDROME RESPIRATÓRIA

PROVOCANDO UM REBULIÇO

NUNCA VISTO NA HISTÓRIA

SEM TER NINGUÉM AO SEU LADO

VOCÊ MORRE SUFOCADO

NUMA PASSAGEM INGLÓRIA

QUEM ENFRENTOU O PROBLEMA

E VIVEU PARA CONTAR

DURANTE O RESTO DA VIDA

VEZ EM QUANDO VAI LEMBRAR

DAS NOITES QUE PADECEU

E DOS DIAS QUE SOFREU

NA LUTA PRA SE CURAR

ESSE TAL SARS COV-2

FOI CHEGANDO SORRATEIRO

NEM SEQUER PEDIU LICENÇA

INVADIU O MEU TERREIRO

UM MAL-ESTAR FOI SURGINDO

DE REPENTE EU FUI SENTINDO

DORES NO MEU CORPO INTEIRO

FUI PERCEBENDO TAMBÉM

UMA FADIGA DANADA

UMA MOLEZA NO CORPO

UMA TOSSE DESGRAÇADA

DESSAS QUE PEGA O SUJEITO

DÁ-LHE UM PONTAPÉ NO PEITO

E DERRUBA O CAMARADA

OS DIAS FORAM PASSANDO

MAS A TOSSE NÃO PASSAVA

O CORPO TODO DOENDO

A TODO INSTANTE ESPIRRAVA

SENTIA DOR E TOSSIA

QUANDO A MOLEZA BATIA

EU CORRIA E ME DEITAVA

O QUE EU ESTAVA SENTINDO

NÃO SABIA DE ONDE VINHA

UM APERREIO DANADO

UMA GRIPE DA MURRINHA

NÃO PODIA VACILAR

PRECISAVA ME CUIDAR

POIS NÃO ERA UMA GRIPEZINHA

CORRI PRA FAZER O TESTE

O SANGUE FOI COLETADO

FIQUEI DOIS DIAS EM CASA

ESPERANDO O RESULTADO

COM O JUÍZO FERVENDO

ENFIM EU FIQUEI SABENDO

QUE ESTAVA INFECTADO

O RESULTADO EU LEVEI

PRA DOUTORA AVALIAR

ELA OLHOU COM DETALHE

E COMEÇOU A FALAR

QUE O MEU CORPO REAGIU

E O VÍRUS NÃO CONSEGUIU

A MINHA VIDA CEIFAR

A DOUTORA ME OLHOU

PERGUNTOU A MINHA IDADE

E FAZENDO UM COMENTÁRIO

SOBRE A MINHA IMUNIDADE

DISSE QUE EU TINHA VENCIDO

ESSE VÍRUS ATREVIDO

QUE APAVORA A HUMANIDADE

FALOU QUE ESTAVA COM MEDO

DO VÍRUS A INFECTAR

QUERIA FICAR EM CASA

MAS TINHA QUE TRABALHAR

QUE CUMPRIR COM O PLANTÃO

POIS NA SUA PROFISSÃO

NINGUÉM PODIA PARAR

FALOU AINDA A DOUTORA

QUE É PRECISO EVOLUÇÃO

ESTAMOS MUITO ATRASADOS

EM TERMOS DE EDUCAÇÃO

E A VERDADE NUA E CRUA

É QUE A GENTE CONTINUA

NAS CAVERNAS DE PLATÃO

O POVO ENCURRALADO

PRESO NA IDOLATRIA

NÃO CONHECE A LIBERDADE

ODEIA A FILOSOFIA

CARENTE DE SENSO CRÍTICO

É ANALFABETO POLÍTICO

E VIVE DE ALEGORIA

NO MEIO DESSA BALBÚRDIA

DIGO A VOCÊ MEU AMIGO

EU NÃO QUERO NEM SABER

DE PERDÃO OU DE CASTIGO

MINHA PREOCUPAÇÃO

É AQUELE CIDADÃO

DESDENHANDO DO PERIGO

PARABÉNS, PELA VITÓRIA,

DISSE A DOUTORA PRA MIM

O SEU CORPO REAGIU

FEITO UM ESPADACHIM

O VÍRUS FOI DERROTADO

O SENHOR ESTÁ CURADO

E LIVRE DO COISA RUIM

COMO O SARS COV 2

AINDA ESTÁ CIRCULANDO

CONTINUE NA QUARENTENA

FIQUE EM CASA SE CUIDANDO

NÃO DÊ CHANCE AO COVEIRO

ESSE VÍRUS É TRAIÇOEIRO

E PODE ACABAR VOLTANDO

A COVID 19

NÃO É BRINCADEIRA NÃO

PROTEJA-SE COM A MÁSCARA

E LAVE BEM SUA MÃO

SÓ SAIA SE PRECISAR

NÃO VÁ PRA RUA ZANZAR

FIQUE EM CASA MEU IRMÃO

CONTROLE O SEU EGOISMO

E LIBERE A EMPATIA

RESPEITE O ISOLAMENTO

DIA E NOITE, NOITE E DIA

VAI SER PRECISO A UNIÃO

DE TODA A POPULAÇÃO

PRA VENCER A PANDEMIA

FIQUE EM CASA MEDITANDO

BUSCANDO DISCERNIMENTO

REFLETINDO SOBRE A VIDA

EVITE ABORRECIMENTO

E PROCURE DESCANSAR

PARA PODER SUPORTAR

O PESO DESSE MOMENTO

EU FICAREI REMOENDO

A ANGÚSTIA DA PRISÃO

O HORROR DO ISOLAMENTO

FAZENDO A REFLEXÃO

PRA EVITAR O PIOR

E VER SE VOLTO MELHOR

DEPOIS DESSE FURACÃO

É DIFÍCIL ASSIMILAR

ALGUNS AMIGOS MORRENDO

OUTROS LONGE DA FAMÍLIA

NUMA UTI SOFRENDO

SEM NINGUÉM PARA AJUDAR

SE VOCÊ NÃO SE CUIDAR

O PÂNICO VAI LHE COMENDO

COMEÇA A FICAR PESADO

QUANDO SE PERDE UM PARENTE

QUANDO ALGUÉM DO SEU CONVÍVIO

VAI EMBORA DE REPENTE

SEM TER UMA DESPEDIDA

NO INSTANTE DA PARTIDA

ISSO É MUITO DEPRIMENTE

É PRECISO INTELIGÊNCIA

PRA CONTROLAR O LAMENTO

VAMOS ABRAÇAR A TERRA

EM NOSSO CONFINAMENTO

E QUE ESSE CHORO PROFUNDO

AJUDE A MUDAR O MUNDO

É ESSE O MEU SENTIMENTO

ENTERRADO EM VALA RASA

NA CONDIÇÃO DE INDIGENTE

SEM DIREITO A UM VELÓRIO

NEM O AFAGO DE UM PARENTE

SEGUE O CORPO PRO CALVÁRIO

DESPREZADO E SOLITÁRIO

NUMA CENA COMOVENTE

MAS E PRECISO TER FORÇA

COMO FALOU O POETA

NUNCA DESISTIR DA LUTA

NEM DESVIAR-SE DA META

TER MUITA RESILIÊNCIA

ACREDITAR NA CIÊNCIA

E NAS BARBAS DO PROFETA

VAMOS UNIR NOSSAS FORÇAS

CONTRA ESSA PANDEMIA

NÃO ESQUEÇA O ÁLCOOL GEL

QUANDO FOR À PADARIA

EVITE AGLOMERAÇÃO

USE A MÁSCARA E LAVE A MÃO

PRA SAIR DESSA AGONIA

NÃO VACILE, FIQUE EM CASA

LAVE A LOUÇA E O FOGÃO

UMA GERAL NA COZINHA

ENQUANTO FERVE O FEIJÃO

LEIA UMA POESIA

ABRA AS JANELAS PRO DIA

NÃO SAIA DE CASA NÃO

PRA ENCERRAR O ASSUNTO

E TERMINAR O CORDEL

QUERO PARABENIZAR

A QUEM CUMPRE O SEU PAPEL

NESSA BATALHA SEM PAR

VOCÊS TODOS VÃO ENTRAR

COM TRIPA E TUDO NO CÉU

DEIXO AQUI MEUS PARABÉNS

AOS GRANDES PROFISSIONAIS

QUE TRABALHAM NA SAÚDE

NAS UPAS, NOS HOSPITAIS,

ENFRENTANDO A CORRERIA

NOS LEITOS DE ENFERMARIA

E NOS SERVIÇOS GERAIS

MINHA EXPECTATIVA

QUANDO ISSO TUDO PASSAR

É QUE A HUMANIDADE

CONSIGA SE RENOVAR

APRENDA A ESTENDER A MÃO

E AJUDAR AO IRMÃO

NA HORA QUE PRECISAR

QUE A GENTE POSSA VIVER

AQUI, EM MARTE OU NA LUA,

FAZENDO SEMPRE O MELHOR

DENTRO DE CASA OU NA RUA

E NÃO PARE DE LUTAR

PARA O MUNDO MELHORAR

POIS A VIDA CONTINUA