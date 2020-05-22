sexta-feira, maio 22, 2020
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Compositor Artur Silva vence a Covid-19 e conta luta em cordel

By Michele Marques
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Compositor Artur Silva vence a Covid-19 e conta luta em cordel

 

Jornalista e funcionário público federal, o pessoense Artur Silva, radicado em Guarabira há duas décadas, amante das artes, da poesia popular, do frevo, do forró e do maracatu. Autor de dezenas de composições e ativista cultura desde que sempre, foi justamente ele que o novo coronavírus escolheu para lhe infectar.

Depois de semanas em isolamento por causa dos sintomas da doença, testou positivo para Covid-19 e em razão de estar com a imunidade alta conseguiu vencer o vírus. A história foi contata em cordel pelo autor, que narra os dias de agonia e deixa mensagens de reflexão e conscientização na batalha contra o inimigo invisível.

FIQUE EM CASA
(Artur Silva)

JÁ TEVE O SARS COVI 1
AGORA O SARS COVI 2
O MUNDO ESTÁ EM ALERTA,
COM MEDO DA MORTE, POIS,
DIZEM OS VIROLOGISTAS
E OS INFECTOLOGISTAS
QUE VIRÁ OUTRO DEPOIS

A FAMÍLIA DOS CORONA
VÍRUS É DESTRUIDORA
FAZ ESTRAGO ONDE PASSA
FEITO UMA METRALHADORA
DEU BOBEIRA ELA DETONA
A FAMÍLIA DOS CORONA
É UMA DEVASTADORA.

ESSA PANDEMIA CAUSA
SÍNDROME RESPIRATÓRIA
PROVOCANDO UM REBULIÇO
NUNCA VISTO NA HISTÓRIA
SEM TER NINGUÉM AO SEU LADO
VOCÊ MORRE SUFOCADO
NUMA PASSAGEM INGLÓRIA

QUEM ENFRENTOU O PROBLEMA
E VIVEU PARA CONTAR
DURANTE O RESTO DA VIDA
VEZ EM QUANDO VAI LEMBRAR
DAS NOITES QUE PADECEU
E DOS DIAS QUE SOFREU
NA LUTA PRA SE CURAR

ESSE TAL SARS COV-2
FOI CHEGANDO SORRATEIRO
NEM SEQUER PEDIU LICENÇA
INVADIU O MEU TERREIRO
UM MAL-ESTAR FOI SURGINDO
DE REPENTE EU FUI SENTINDO
DORES NO MEU CORPO INTEIRO

FUI PERCEBENDO TAMBÉM
UMA FADIGA DANADA
UMA MOLEZA NO CORPO
UMA TOSSE DESGRAÇADA
DESSAS QUE PEGA O SUJEITO
DÁ-LHE UM PONTAPÉ NO PEITO
E DERRUBA O CAMARADA

OS DIAS FORAM PASSANDO
MAS A TOSSE NÃO PASSAVA
O CORPO TODO DOENDO
A TODO INSTANTE ESPIRRAVA
SENTIA DOR E TOSSIA
QUANDO A MOLEZA BATIA
EU CORRIA E ME DEITAVA

O QUE EU ESTAVA SENTINDO
NÃO SABIA DE ONDE VINHA
UM APERREIO DANADO
UMA GRIPE DA MURRINHA
NÃO PODIA VACILAR
PRECISAVA ME CUIDAR
POIS NÃO ERA UMA GRIPEZINHA

CORRI PRA FAZER O TESTE
O SANGUE FOI COLETADO
FIQUEI DOIS DIAS EM CASA
ESPERANDO O RESULTADO
COM O JUÍZO FERVENDO
ENFIM EU FIQUEI SABENDO
QUE ESTAVA INFECTADO

O RESULTADO EU LEVEI
PRA DOUTORA AVALIAR
ELA OLHOU COM DETALHE
E COMEÇOU A FALAR
QUE O MEU CORPO REAGIU
E O VÍRUS NÃO CONSEGUIU
A MINHA VIDA CEIFAR

A DOUTORA ME OLHOU
PERGUNTOU A MINHA IDADE
E FAZENDO UM COMENTÁRIO
SOBRE A MINHA IMUNIDADE
DISSE QUE EU TINHA VENCIDO
ESSE VÍRUS ATREVIDO
QUE APAVORA A HUMANIDADE

FALOU QUE ESTAVA COM MEDO
DO VÍRUS A INFECTAR
QUERIA FICAR EM CASA
MAS TINHA QUE TRABALHAR
QUE CUMPRIR COM O PLANTÃO
POIS NA SUA PROFISSÃO
NINGUÉM PODIA PARAR

FALOU AINDA A DOUTORA
QUE É PRECISO EVOLUÇÃO
ESTAMOS MUITO ATRASADOS
EM TERMOS DE EDUCAÇÃO
E A VERDADE NUA E CRUA
É QUE A GENTE CONTINUA
NAS CAVERNAS DE PLATÃO

O POVO ENCURRALADO
PRESO NA IDOLATRIA
NÃO CONHECE A LIBERDADE
ODEIA A FILOSOFIA
CARENTE DE SENSO CRÍTICO
É ANALFABETO POLÍTICO
E VIVE DE ALEGORIA

NO MEIO DESSA BALBÚRDIA
DIGO A VOCÊ MEU AMIGO
EU NÃO QUERO NEM SABER
DE PERDÃO OU DE CASTIGO
MINHA PREOCUPAÇÃO
É AQUELE CIDADÃO
DESDENHANDO DO PERIGO

PARABÉNS, PELA VITÓRIA,
DISSE A DOUTORA PRA MIM
O SEU CORPO REAGIU
FEITO UM ESPADACHIM
O VÍRUS FOI DERROTADO
O SENHOR ESTÁ CURADO
E LIVRE DO COISA RUIM

COMO O SARS COV 2
AINDA ESTÁ CIRCULANDO
CONTINUE NA QUARENTENA
FIQUE EM CASA SE CUIDANDO
NÃO DÊ CHANCE AO COVEIRO
ESSE VÍRUS É TRAIÇOEIRO
E PODE ACABAR VOLTANDO

A COVID 19
NÃO É BRINCADEIRA NÃO
PROTEJA-SE COM A MÁSCARA
E LAVE BEM SUA MÃO
SÓ SAIA SE PRECISAR
NÃO VÁ PRA RUA ZANZAR
FIQUE EM CASA MEU IRMÃO

CONTROLE O SEU EGOISMO

E LIBERE A EMPATIA
RESPEITE O ISOLAMENTO
DIA E NOITE, NOITE E DIA
VAI SER PRECISO A UNIÃO
DE TODA A POPULAÇÃO
PRA VENCER A PANDEMIA

FIQUE EM CASA MEDITANDO
BUSCANDO DISCERNIMENTO
REFLETINDO SOBRE A VIDA
EVITE ABORRECIMENTO
E PROCURE DESCANSAR
PARA PODER SUPORTAR
O PESO DESSE MOMENTO

EU FICAREI REMOENDO
A ANGÚSTIA DA PRISÃO
O HORROR DO ISOLAMENTO
FAZENDO A REFLEXÃO
PRA EVITAR O PIOR
E VER SE VOLTO MELHOR
DEPOIS DESSE FURACÃO

É DIFÍCIL ASSIMILAR
ALGUNS AMIGOS MORRENDO
OUTROS LONGE DA FAMÍLIA
NUMA UTI SOFRENDO
SEM NINGUÉM PARA AJUDAR
SE VOCÊ NÃO SE CUIDAR
O PÂNICO VAI LHE COMENDO

COMEÇA A FICAR PESADO
QUANDO SE PERDE UM PARENTE
QUANDO ALGUÉM DO SEU CONVÍVIO
VAI EMBORA DE REPENTE
SEM TER UMA DESPEDIDA
NO INSTANTE DA PARTIDA
ISSO É MUITO DEPRIMENTE

É PRECISO INTELIGÊNCIA
PRA CONTROLAR O LAMENTO
VAMOS ABRAÇAR A TERRA
EM NOSSO CONFINAMENTO
E QUE ESSE CHORO PROFUNDO
AJUDE A MUDAR O MUNDO
É ESSE O MEU SENTIMENTO

ENTERRADO EM VALA RASA
NA CONDIÇÃO DE INDIGENTE
SEM DIREITO A UM VELÓRIO
NEM O AFAGO DE UM PARENTE
SEGUE O CORPO PRO CALVÁRIO
DESPREZADO E SOLITÁRIO
NUMA CENA COMOVENTE

MAS E PRECISO TER FORÇA
COMO FALOU O POETA
NUNCA DESISTIR DA LUTA
NEM DESVIAR-SE DA META
TER MUITA RESILIÊNCIA
ACREDITAR NA CIÊNCIA
E NAS BARBAS DO PROFETA

VAMOS UNIR NOSSAS FORÇAS
CONTRA ESSA PANDEMIA
NÃO ESQUEÇA O ÁLCOOL GEL
QUANDO FOR À PADARIA
EVITE AGLOMERAÇÃO
USE A MÁSCARA E LAVE A MÃO
PRA SAIR DESSA AGONIA

NÃO VACILE, FIQUE EM CASA
LAVE A LOUÇA E O FOGÃO
UMA GERAL NA COZINHA
ENQUANTO FERVE O FEIJÃO
LEIA UMA POESIA
ABRA AS JANELAS PRO DIA
NÃO SAIA DE CASA NÃO

PRA ENCERRAR O ASSUNTO
E TERMINAR O CORDEL
QUERO PARABENIZAR
A QUEM CUMPRE O SEU PAPEL
NESSA BATALHA SEM PAR
VOCÊS TODOS VÃO ENTRAR
COM TRIPA E TUDO NO CÉU

DEIXO AQUI MEUS PARABÉNS
AOS GRANDES PROFISSIONAIS
QUE TRABALHAM NA SAÚDE
NAS UPAS, NOS HOSPITAIS,
ENFRENTANDO A CORRERIA
NOS LEITOS DE ENFERMARIA
E NOS SERVIÇOS GERAIS

MINHA EXPECTATIVA
QUANDO ISSO TUDO PASSAR
É QUE A HUMANIDADE
CONSIGA SE RENOVAR
APRENDA A ESTENDER A MÃO
E AJUDAR AO IRMÃO
NA HORA QUE PRECISAR

QUE A GENTE POSSA VIVER
AQUI, EM MARTE OU NA LUA,
FAZENDO SEMPRE O MELHOR
DENTRO DE CASA OU NA RUA
E NÃO PARE DE LUTAR
PARA O MUNDO MELHORAR
POIS A VIDA CONTINUA

portal25horas

Michele Marques
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