Como fazer o cabelo crescer mais rápido. Seis super dicas

Esperar que o cabelo cresça pode ser uma tarefa exaustiva. Mas antes de desistir e cortá-lo novamente, há algumas coisas que podem maximizar a rapidez com que seus fios crescem. Descubra o que os profissionais recomendam. O cabelo cresce em média cerca de meia polegada por mês. “Algumas pessoas têm cabelos que crescem mais rápido que a média e outros mais lentos”, explica o médico Dominic Burg, cientista-chefe da évolis Professional, em entrevista à revista Glamour.

“O crescimento do cabelo é complexo, com uma série de fatores que influenciam, incluindo hormonas, stress, genética e envelhecimento. Isso significa que seu cabelo cresce a quantidades diferentes em momentos diferentes da sua vida”.Por exemplo, durante a gravidez, o seu crescimento acelera, graças a uma onda de estrogénio e progesterona, especialmente após o primeiro trimestre. Mas depois que a mulher dá à luz, os níveis hormonais caem, geralmente levando à perda de cabelo pós-parto.

Evite danos e quebras.

“Danos devem ser evitados se estiver a tentar crescer o cabelo”, diz Lars Skjoth, fundador e cientista chefe da Harklinikken. “Os cabelos danificados não crescerão tão rapidamente, porque normalmente quebram antes mesmo de terem a hipótese de crescer até ao comprimento desejado.” Esqueça as ferramentas quentes (secador ou alisador) o máximo possível e mantenha o cabelo bem hidratado com máscaras e tratamentos de condicionamento. Deixe os rabos de cavalo e coques por um tempo também. Já que estes penteados podem puxar os cabelos ao redor da linha da raiz e enfraquecê-los.

Comer alimentos que melhoram a saúde do cabelo.

No caso do cabelo, o ditado é verdadeiro: você é o que come. Por outras palavras, uma dieta saudável equivale a cabelos saudáveis. “Se a sua dieta está desequilibrada e há défices de nutrientes e vaitaminas, o crescimento do cabelo pode sofrer”, diz Burg. “Opte por comer muitos vegetais folhosos, vegetais variados, grãos integrais, nozes e carnes magras. A carne e o marisco são uma grande fonte de zinco, e a biotina pode ser encontrada em ovos, carnes, nozes, abacate, batata doce e laticínios. Assim como os suplementos, estes alimentos não fazem o seu cabelo crescer mais rápido do que o normal, mas ajudam a restaurá-lo. Se o seu crescimento for inferior há um desequilíbrio alimentar, stress ou doença”.

Lavar o cabelo adequadamente.

Como e quando lava o cabelo faz uma grande diferença. “O seu couro cabeludo abriga os folículos capilares, os minúsculos órgãos que fazem os fios crescer”, explica o Dr. Burg. “Um couro cabeludo inflamado, irritado ou danificado pode atrapalhar a sinalização nos folículos e, por sua vez, alterar a saúde do ciclo capilar e potencialmente levar à redução do crescimento e/ou disfunção do ciclo capilar”.

Corte o cabelo?

Cortar o cabelo na verdade não faz o cabelo crescer mais rápido, “mas cortes regulares ajudam a manter o crescimento”, diz Skjoth.

Penteie sabiamente.

O cabelo molhado é quando este se encontra mais vulnerável; portanto, tenha cuidado à forma como lida com ele. “Para evitar quebras, tente não escovar os cabelos quando estiverem molhados”, alerta Burg. “Em vez disso, desembaraçar o cabelo antes de tomar banho com um pente largo e pentear novamente quando estiver pelo menos parcialmente seco”. As ferramentas certas também podem ajudar. Para iniciantes, invista numa boa escova desembaraçadora com cerdas almofadadas feitas com ingredientes naturais, como cerdas de madeira e javali, que são mais suaves nos fios.

Mude a fronha.

Opte por dormir em almofadas com fronhas de seda. “A seda não pega e puxa o cabelo, além de não retirar a humidade como o algodão”, sublinha Burg. Da mesma forma, elásticos de cabelo de baixa qualidade também podem danificar o cabelo. Procure por laços de plástico em espiral, sem costuras, e evite grampos de metal que possam prender e quebrar os cabelos.

