Como aproveitar a ceia de Natal sem exageros e o que fazer se passar do limite

Mesa farta com muitas opções de carnes, carboidratos e doces faz a ceia de Natal ser um convite para o exagero. Com a diversidade à disposição, pode ser quase impossível não passar um pouco do limite do adequado para o corpo, mas será que é possível aproveitar sem bater aquele arrependimento no dia seguinte?

Dicas para aproveitar a ceia sem exageros:

Cuidado no preparo dos alimentos, evitando óleo e sal em excesso;

Reforce a quantidade de saladas e legumes;

Evite bebidas com muito açúcar e não coe os sucos, para que as fibras sejam mantidas;

Se for ingerir bebidas alcoólicas, faço depois de estar alimentado e intercale com muita água;

Deixe castanhas e frutas secas à mão, caso bata aquela fome antes da comida;

Na hora de montar o prato, faça uma composição equilibrada, com carboidrato, proteína, verdura e legumes;

Dê preferências a carnes mais magras como o peru, no lugar de mais gordas, como cupim e picanha;

Aposte em grãos como lentilha e grão de bico, que são fontes de proteína;

Prefira frutas no lugar de doces e as utilize na preparação das sobremesas;

Se abusar, aposte em sucos verdes, bastante água e não deixe de se alimentar no dia seguinte, focando em refeições leves e balanceadas. O arroz branco pode dar lugar ao do tipo integral, enquanto o açúcar pode ser substituído por frutas. No caso da famosa farofa, vale trocar parcialmente a farinha por aveia. “Coloque milho, pedacinhos de ovo cozido, castanhas, cebola, alho, salsinha”, indica o nutrólogo. Uma das “vilãs” da ceia é a maionese, que nesse caso, pode ser uma das escolhidas para ficar de fora da refeição para aqueles que querem poupar mais o organismo. “Pratos tradicionais podem ser substituídos por opções mais saudáveis como a maionese que além da gordura, leva muita batata, por isso prefira uma salada leve. Combine diversos tipos de folhas, frango desfiado, queijo cottage e legumes”, complementa. Se mesmo seguindo essas dicas, você passar do limite e bater aquele “arrependimento” no dia seguinte, existem alguns alimentos que podem ajudar na recuperação, como o suco verde. Eles podem ser feitos a base de vegetais de folha verde escura, como couve, espinafre, agrião, salsinha, hortelã, frutas, legumes e grãos, mas não devem ser um substituto dos alimentos, e sim um complemento. Fonte: Bem-Estar/G1