Comissário de polícia de PE é preso na PB suspeito de abusar sexualmente das cinco filhas

Um comissário de Polícia Civil de Pernambuco foi preso na manhã desta segunda-feira (30) na cidade de Conde, Litoral Sul da Paraíba, após ter retornado do Paraguai, para onde fugiu em 2018 por ser suspeito de estuprar as cinco filhas menores de idade. Segundo informações do delegado de Conde, Marcos Paulo Sales, o preso foi identificado como José Maria da Silva, de 67 anos.

A prisão de José Maria aconteceu em ação conjunta da Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Conde, com a Delegacia de Rio Doce, de Pernambuco, com o cumprimento do mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça pernambucana. O suspeito estava foragido desde dezembro de 2018.

No último dia 23 de dezembro, a delegacia do Conde recebeu informações de que o suspeito estava no município. A polícia da Paraíba entrou em contato com a de Pernambuco através do delegado Felipe Monteiro, responsável pela investigação. O delegado foi até o Conde e realizou a prisão em conjunto com agentes paraibanos.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de Rio Doce, em Pernambuco, onde está instaurado o inquérito por estupro de vulnerável. Ele será apresentado à Justiça de Pernambuco.

G1