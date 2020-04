Comerciante Guarabirense Esta Foragido Acusado De Comercializar Queijo Furtado

Operação policial apreende mais de 700 quilos de queijo da marca Carajás, oriundos de uma carga roubada em Sergipe. Esse produto estava sendo comercializado em determinados estabelecimentos de Guarabira e região. Um comerciante de Guarabira está foragido. A operação foi desencadeada por policiais de Sergipe e PE com apoio da Polícia Militar e Civil de Guarabira. De acordo com informações do sargento Cirino, isso ocorreu no último dia 22 de abril onde indivíduos tomaram por assalto uma carga de queijo da marca Carajás e ontem (28) polícias de Sergipe e Pernambuco chegaram aqui em Guarabira. e os policiai da Guarnicao do comando e GTE da PC local e iniciaram diligencias e foi recuperado cerca de 724 kilos de queijo em alguns estabelecimento e foram conduzidos à DP pra ps procedimentos cabíveis. Os policiais de Sergipe e Pernambuco ainda se encontram na cidade dando continuidade as diligencias.