Começa a contagem regressiva para o Fest Verão 2020

Faltam menos de duas semanas para o início da temporada de verão mais aguardada do ano. A 15ª edição do Fest Verão Paraíba começa no dia 04 de janeiro de 2020. Os ingressos já estão à venda na Domus Hall e Mioche, em João Pessoa, e no Spazzio e Mioche, em Campina Grande. Além disso, é possível adquirir os bilhetes pelo site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br).

A Arena Fest Verão recebe mais uma vez grandes atrações nesta edição. Jorge & Mateus, Bell Marques, Saia Rodada e Yasmin Santos comandam o primeiro final de semana. No segundo dia, Xand Avião, Dilsinho, Vintage Culture e Márcia Felipe fazem a festa. O festival encerra no dia 18 de janeiro com Wesley Safadão, Léo Santana, Luan Santana e Eric Land.

O Fest Verão é uma parceria entre Domus Hall e Luan Promoções e chega aos seus quinze anos mais moderno, bem estruturado e pronto para levar a emoção de sempre e uma experiência como nunca para o seu público. O evento tem patrocínio de Ambev, Brisanet, Uniesp, Diageo, Mioche, São Braz, Energisa e os apoios da Prefeitura Municipal de Cabedelo e Governo do Estado da Paraíba.

Serviço:

1º dia – 04/01:

Jorge e Mateus, Bell Marques, Saia Rodada e Yasmin Santos

ARENA: R$50,00 (meia); R$65,00 (amigo Fest); R$100,00 (inteira)

FRONTSTAGE: R$110,00 (meia); R$125,00 (amigo Fest); R$220,00 (inteira)

OPEN BAR: R$295,00 (meia); R$3150,00 (amigo Fest); R$590,00 (inteira)

2º dia – 11/01:

Xand Avião, Dilsinho, Vintage Culture e Márcia Fellipe

ARENA: R$50,00 (meia); R$65,00 (amigo Fest); R$100,00 (inteira)

FRONTSTAGE: R$90,00 (meia); R$105,00 (amigo Fest); R$180,00 (inteira)

OPEN BAR: R$295,00 (meia); R$315,00 (amigo Fest); R$590,00 (inteira)

3º dia – 18/01:

Wesley Safadão, Léo Santana, Luan Santana e Eric Land

ARENA: R$45,00 (meia); R$60,00 (amigo Fest); R$90,00 (inteira)

FRONTSTAGE: R$90,00 (meia); R$105,00 (amigo Fest); R$180,00 (inteira)

OPEN BAR: R$315,00 (meia); R$330,00 (amigo Fest); R$630,00 (inteira)

Pacote 2 dias: R$90,00 (ARENA); R$200,00 (FRONTSTAGE)

Pacote 3 dias: R$135,00 (ARENA); R$300,00 (FRONTSTAGE)