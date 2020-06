COMBATE AO COVID 19: Secretaria destaca medidas de ação adotadas pela prefeitura na pandemia

A Prefeitura de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, divulgou neste sábado, 20 de junho, uma lista com ações desenvolvidas pela secretaria nos últimos dias em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. “São muitas ações e que é preciso que a população tome conhecimento, sabendo ainda que tudo isso só tem eficácia quando ela também colabora, e colaborar com essa luta hoje é ficando em casa, obedecendo o distanciamento social, sobretudo nesse período em que as pessoas querem fazer festas e aglomerações, mesmo em casa, isso tem que ser revisto, isso não pode”, destaca a secretária, Fernanda Macedo.

Confira os serviços desenvolvidos pelo município para o apoio aos pacientes acometidos por COVID-19:

1. Visita epidemiológica para pacientes que testaram positivo para COVID-19 com o objetivo de visualizar o contexto social do paciente e reforçar as orientações, buscando assim minimizar a cadeia de transmissão do vírus, distribuição de máscaras e panfletagem. Realizada de domingo à domingo.

2. Contato telefônico a cada 48 horas, feito por equipe de enfermeiros, para os pacientes positivos com intuito de esclarecer dúvidas, apoiar e orientar que em caso de piora do do quadro em qualquer momento deve ser procurado assistência médica.

3. Unidades de Saúde prontas para atendimento e testagem de casos suspeitos. 4. Abordagem de ônibus vindos de fora com verificação de temperatura, orientações e panfletagem. Sempre enfatizando a necessidade de isolamento e procura de assistência médica em caso de sintomas suspeitos. 5. Barreiras sanitárias nas entradas da Cidade nos sábados e quartas, dias em que existem maior movimentação de pessoas entrando na cidade pela cultura da feira livre. 6. Sanitização dos pontos de maior movimento diário na cidade como bancos, casas lotéricas, praças públicas. 7. Bombeiros civis em diversos pontos de possível aglomeração, orientando o distanciamento. 8. Testagem dos profissionais de saúde ativos e na linha de frente. 9. Testagem de Bombeiros Civis, Policia militar. 10. Testagem de profissionais das Secretarias de Meio ambiente e limpeza urbana. 11. Testagem em domicílio de idosos acamados com sintomas de COVID-19. 12. Atendimento de fisioterapia para idosos que retornaram de longas internações e apresentaram algum tipo de limitação física. 13. Testagem de pacientes notificados no E-notifica e que estavam até 30 dias do início dos sintomas, e que, por falta do teste, não tiveram diagnóstico fechado. 14. Testagem dos idosos do Cidade Madura. 15. Testagem dos idosos do Abrigo São Vicente. 16. Serviço de “disk Covid” com esclarecimentos de dúvidas. 17. UBS com novo fluxo de atendimento diário, sendo duas específicas para o atendimento aos fins de semana (UBS Nordeste I e UBS Santa Terezinha).