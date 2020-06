COMBATE AO COVID-19: Nordeste II recebe desinfecção das principais ruas

A Prefeitura de Guarabira realizou durante todo o dia desta segunda, 01 de junho, a desinfecção das principais ruas do Bairro do Nordeste II, o bairro está entre os que registram os maiores números de casos confirmados por COVID-19 no município, até a emissão do último boletim, 32 casos foram registrados pela Secretaria de Saúde.

Agentes equipados com máscaras de proteção efetuam a limpeza das ruas e calçadas pulverizando as ruas e calçadas do local.

guiarabira pb