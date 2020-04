COMBATE À COVID-19: Óculos são mais eficazes que lentes de contato para evitar infecção por coronavírus, afirma especialista

Óculos ou lentes de contato? Qual dos dois métodos é mais recomendado neste período de pandemia pelo novo coronavírus? O médico oftalmologista do Sistema Hapvida, Eduardo Nery, explica que não há obrigatoriedade sobre qual deve ser usado, mas explica as razões pelas quais os óculos se mostram mais eficazes que as lentes de contato neste momento.

“As lentes devem ser evitadas. Isso porque são vistas mais como um fator em que a pessoa leva as mãos para os olhos com maior frequência, tendo em vista que alguns indivíduos que fazem o uso sentem maior irritação e/ou tem lacrimejamento e acaba coçando mais os olhos. Consequentemente, expõe-se mais ao risco por estar com a mão contaminada e levar aos olhos, assim como ao nariz e em todo rosto e se contaminar com a Covid-19. Desse modo, o mais recomendado é o óculos, pois quanto menos levar as mãos ao rosto menor é o risco”, esclarece.



O especialista explica também que os óculos é mais recomendado para todas aquelas pessoas que atuam profissionalmente em ambientes contaminados, por exemplo, quem atua no setor de serviços gerais, em hospitais e câmeras frigoríficas devem dar preferência aos óculos.



Eduardo Nery ainda ressalta que os óculos podem ser considerados sim uma barreira física, assim como a máscara face, que é o item que os profissionais têm usados nos hospitais. Porem faz um alerta: “Os óculos do dia a dia, utilizados para correção da visão, é que não pode ser considerada uma barreira, tendo em vista que geralmente eles são menores e ainda tem as aberturas laterais, na parte superior e inferior”, pontua.



Higienização – Sejam as lentes de contato ou os óculos é importante atentar sempre para boa higienização desses itens. O oftalmologista explica que a limpeza dos óculos deve ser realizada com água e sabão. “O ideal é limpar, no mínimo, uma vez ao dia, mas com a pandemia a recomendação é que toda vez que sair à rua, ao retornar para casa deve-se também lavar os óculos (lente e armação com água e detergente neutro)”, ensina.



Já as lentes de contato a limpeza deve ser feita com produtos específicos encontrado nas farmácias. “As lentes não podem ser higienizadas com soro fisiológico e antes de manuseá-las é necessário fazer a limpeza adequada das mãos com água e sabão (nada de álcool em gel neste momento). Já o armazenamento deve ser no estojo próprio para lentes de contato”, orienta.



Sinais de Covid-19 – De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) apenas 1% da população manifesta o sintoma de olhos inchados. Sendo assim, o oftalmologista do Sistema Hapvida, Eduardo Nery, explica que vermelhidão e conjuntive são sinais de virose, mas esclarece que no caso das conjutivites – que em sua maioria são virais –, provavelmente não são do coronavírus e recomenda: “O ideal é não coçar os olhos e sempre que for limpar, fazer uso de papel descartável para evitar esse contato mão-olho reduzindo assim, a possibilidade de transmissão. Em locais onde não há a possibilidade de fazer o uso de água e sabão, é utilizar o álcool em gel para as mãos, jamais para os olhos, pois ele provoca grandes lesões”, alerta.



