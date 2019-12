Comandante do 4º BPM recepciona novos alunos do Curso de Formação de Soldados

O comandante do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Gilberto, recepcionou, na manhã desta quinta-feira (26), na sede do Batalhão em Guarabira, os novos alunos do CFSd (Curso de Formação de Soldados) 2019.2. Os dois pelotões, em um total de 42 homens e seis mulheres, estão em um período de adaptação que teve início no Centro de Educação da Polícia Militar da Polícia Militar da Paraíba, em João Pessoa, entre os dias 5 e 21 deste mês. Durante esse período, os novos alunos tiveram o primeiro contato com a vida Militar e receberam instruções técnicas teóricas e práticas, conforme explicou o coordenador do Nufap (Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento Profissional) do 4° BPM, capitão Ícaro.

Na recepção aos novos alunos, cujo número pode posteriormente chegar a 60, o comandante do 4° BPM deu as boas-vindas e deixou a mensagem de que, a partir de agora, eles estão sendo formados como pacificadores e pedagogos sociais. Depois do período de adaptação no Centro de Educação e no próprio 4º BPM, prosseguiu o tenente-coronel Gilberto, a programação curricular, com as disciplinas técnicas e jurídicas, terá início a partir do dia 6 de janeiro.

Além do capitão Ícaro, integram o Nufap do 4º BPM o tenente Eslley (subchefe), sargento Handerson (coordenador pedagógico), sargento Felipi (coordenador disciplinar), sargento Laelson (coordenador disciplinar), sargento Juan (coordenador pedagógico), soldado Shaieny (secretária escalante) e soldado Tatiany (secretária).