COM RESTRIÇÕES: Feira livre do sábado em Guarabira volta a funcionar, mas apenas para feirantes do município

PMG passou a seguir Decreto Estadual que flexibiliza a funcionalidade das feiras livres, com medidas restritivas.

A tradicional feira livre do sábado em Guarabira volta funcionar neste dia 9 de maio, porém com algumas mudanças e medidas restritivas; entre estas, apenas os feirantes do município poderão comercializar no local, devido as precauções contra o novo coronavirus (Covid-19). As informações foram dadas pelo secretário de Urbanismo, Saneamento e Meio Ambiente, Alcides Camilo, na manhã desta sexta-feira (8/05).

O prefeito em exercício Marcus Diogo esteve na tarde ontem (7/05), visitando o espaço onde é realizada a tocante feira livre, acompanhando os últimos detalhes para o retorno da mesma.

Vale destacar que por orientação do MPPB (Ministério Público da Paraíba) o município passou a seguir, desde a última quarta-feira (6/05), o Decreto do Governo do Estado, que suspende as atividades do comércio classificado como não essencial, mas que flexibiliza a funcionalidade das feiras livres.

Em razão disto, a gestão municipal resolveu tomar algumas medidas, para o retorno da feira do sábado; considerada a maior da região. À saber

• Não é permitida entrada de feirantes de outros municípios para comercializar;

• Abordagens e vistorias sanitárias no interior da feira

• Distribuição de máscaras de proteção

• Distanciamento dos bancos, sendo um metro e meio, de um para o outro.

• Instalação de banheiros químicos

• Presenças de agentes da Vigilância Sanitária e Bombeiros Civis

E, ainda, a criação de barreiras sanitárias, com serviço de desinfecção de carros e motocicletas nas principais entradas da cidade; sendo nos trechos das vias de chegadas dos municípios de Pirpirituba, Araçagi, Pilõezinhos, Cuitegi e João Pessoa.

