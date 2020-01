Com grande público, banda Farra de Rico se apresenta na Festa de São Sebastião em Pilõezinhos.

O show da banda Farra de Rico aconteceu na noite desta sexta-feira (17) na melhor festa de São Sebastião da região. O cantor Rhuan Farri é Piloezinhense e com seu carisma e irreverência ganhou o carinho do grande público que permaneceu na praça, mesmo debaixo de chuva.

Com uma grande estrutura de palco, municiado com telões de led e iluminações, estrutura oferecida pela Prefeitura Municipal, Rhuan Farri e a cantora Jacy Silva marcaram presença na melhor Festa de São Sebastião da região. “Foi um show espetacular, a chuva não atrapalhou a alegria e a energia do nosso pulúblico fiel que lotou a nossa praça. Muito marcante em minha vida. Pilõezinhos foi estouro”, falou o cantor. Antes da banda Farra de Rico subir ao Palco, o cantor Dorgival Dantas abriu a noite de festa em alto estilo, ao som dos seus grandes sucessos.

Há poucos dias, o empresário Jeilson Produções firmou contrato de exclusividade com a empresa e marca “Forró Farra de Rico”. Um escritório foi montado em Guarabira para atender empresários e produtores de eventos de toda a Paraíba.