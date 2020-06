Cidadania terá candidato a prefeito em Guarabira

CARTA AO POVO GUARABIRENSE

A pandemia do coronavírus tem provado que para governar a cidade de Guarabira e estar à altura de suas necessidades e desafios, é preciso se ter planejamento, capacidade, sensibilidade social e disposição para o diálogo. Uma cidade com esse porte, que lidera uma importante região e possui enormes potencialidades não terá perspectiva de desenvolvimentos econômico e social, capazes de reduzir suas desigualdades e melhorar a vida de seu povo, se continuar sendo administrada na base do improviso e para atender interesses de grupos políticos e familiares.

Com essa compreensão, o Cidadania se sente no dever de promover o debate democrático de ideias com a população, a fim de construir um verdadeiro modelo de gestão popular, moderno, desenvolvimentista e inclusivo, que figure como real opção para superarmos o tempo perdido e inaugurarmos uma nova realidade.

Para tanto, expressando o sentimento de seus filiados, o partido oferece a Guarabira o nome do companheiro Beto Meireles como pré-candidato a prefeito, a quem caberá, a partir de agora, ao lado dos pré-candidatos a vereador e das pré-candidatas a vereadora, dos movimentos sociais e dos mais variados segmentos da sociedade, construir um programa de governo voltado a adotar na cidade as boas experiências de gestão implantadas pelo nosso governador João Azêvedo e a encontrar soluções criativas para os graves e velhos problemas que a população vem enfrentando.

De pronto, o Cidadania, que se solidariza com as vítimas da covid-19 e seus familiares, elegerá a saúde pública como a grande prioridade a ser cuidada, bem como a recuperação de nossa economia, com a geração de emprego e renda, e o resgate da educação pública.

Guarabira, 30 de junho de 2020

Célio Alves

Beto Meireles

Josa da Padaria

Aluísio Paredes

Adriana de Severo

Thaísa Cardeal

Coronel Alencar

Silvano Neri

João Henrique Neto

Júnior Fernandes

Bica

Marcelo Pires

Renato Meireles

Carlos Eduardo Freitas