Ciclista atropelado por veículo de casal após réveillon tem morte cerebral e família doa órgãos

O ciclista que foi atropelado na ciclofaixa do bairro Altiplano, em João Pessoa, teve morte cerebral confirmada à família. A informação foi repassada ao ClickPB, nesta quinta-feira (2), pelo advogado Diego Lima, que está na defesa da vítima do atropelamento que aconteceu por volta das 6h desta quarta-feira, 1º de janeiro.

Segundo o advogado, “a família já decidiu pela doação dos órgãos”. Valmir Lira, de 43 anos, foi internado no Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, na Capital, após ser atropelado. Ele foi diagnosticado com estado de saúde gravíssimo desde ontem (1º).

Ele trabalhava como pedreiro e estava a caminho do trabalho quando foi atingido, na ciclofaixa, por um carro ocupado por um casal que teria participado de uma festa de réveillon.

O homem fez o teste do bafômetro e ficou constatado que ele consumiu bebida alcoólica. Ele alegou que a esposa é quem estava na direção do automóvel. Nela não foi constatado o consumo de bebida alcoólica.

O empresário Arnaldo Ribeiro Gomes da Silva Neto, suspeito de atropelar o pedreiro Valmir Lira, prestou depoimento ao delegado Luiz Gonzaga e confirmou a versão apresentada aos policiais no local do atropelamento. O empresário afirmou também que voltava de uma festa no momento do acidente.

No veículo estavam a esposa, o marido e as duas filhas do casal. Testemunhas no local afirmaram que o empresário, sócio de várias empresas, recebeu tratamento diferenciado por parte dos agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito que atenderam a ocorrência.

Às 18h13, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou a seguinte nota:

Central de Transplante da Paraíba

O ciclista de 43 anos vítima de atropelamento, com várias lesões encefálicas graves (edema cerebral difuso, hemorragia subaracnóidea traumática, hipodensidade cerebral difusa) evoluiu com coma aperceptivo.

Protocolo de morte encefálica fechado às 16h26min deste dia 02/01/2020. Familiares autorizaram doação de multiorgãos. Aguardando ranking Estadual de recetores, através de plataforma do ministério da Saúde, para programar retirada de órgãos e implante nos pacientes receptores. Os órgãos doados serão fígado e rins. O paciente segue sob monitorização intensiva na UTI GERAL do HEETSHL, leito 07.

A Central Estadual de Transplante (CET) da Paraíba presta solidariedade no momento de luto da família do paciente, tão trágico e doloroso; e explícita a importância da “família doadora” em salvar outras vidas, e trazer esperança e vida a várias pessoas, num momento de profunda tristeza.

