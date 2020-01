Casa do Sapato tras novo lançamento da Moleca; Dá uma olhada!

Casa do Sapato tras novo lançamento da Moleca; Dá uma olhada!

Lançamento do sapato Moleca, com solado flatform. Conforto e muito estilo, para o seu dia a dia.

#moleca #conforto #lançamento

A Casa do Sapato fica na rua José Alvares Trigueiro no Centro de Guarabira, antiga rua da feira do sapato.