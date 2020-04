Cartórios oferecem inúmeros serviços on-line, com segurança e confiabilidade

A vida continua, mesmo diante do isolamento gerado pela pandemia do Covid-19, com novos nascimentos, negócios, recuperação de créditos e registros de documentos, dentre uma gama de serviços que continua a ser oferecida de forma on-line por Cartórios de todo o país, com a segurança e confiabilidade que lhe credenciam como a instituição mais confiável do Brasil, dentre as públicas e privadas.

Através, por exemplo, do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis do Brasil, (registradoresbr.org.br) é possível fazer uma busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis e outros direitos reais registrados do pesquisado, em uma base compartilhada pelos cartórios de Registros de Imóveis; e ter a visualização eletrônica da matrícula imobiliária que garante ao usuário facilidade, rapidez e o melhor custo benefício para a pesquisa de dados de um imóvel e de seus proprietários, quando não há necessidade de apresentação da certidão.

Escritura pública

Também é possível fazer a remessa aos Registros de Imóveis de arquivos eletrônicos de traslados e de certidões de escrituras públicas e de instrumentos particulares com força de escritura pública para registro/averbação para exame e cálculo ou averbação de cancelamento de hipoteca / alienação fiduciária, bem como emitir a certidão de matrícula do imóvel ou do registro de pacto antenupcial expedida em formato eletrônico.

Esta terá a mesma validade jurídica de uma certidão tradicional em papel e faz prova em juízo ou fora dele, podendo ser utilizada para lavratura de escrituras públicas, contratos de financiamento imobiliário, documentos públicos e particulares em geral. Na Paraíba, o processo de implantação da plataforma de Registro de Imóveis foi interrompido diante da pandemia da Covid-19.

Recuperação de créditos

Já por meio do site cenprotnacional.org.br, o usuário pode verificar a autenticidade do seu instrumento de protesto, bastando para tanto, realizar a consulta pela chave única descrita na versão impressa, bem como consultar quais títulos protestados em seu documento já podem ser cancelados.

Por sua vez, o credor poderá autorizar on-line o cancelamento de protesto, informando ao cartório que o devedor pagou a dívida e está autorizado a cancelar o protesto mediante o pagamento das despesas cartorárias e ainda recuperar créditos, diminuindo a inadimplência do seu negócio utilizando os serviços dos cartórios de protesto do Brasil.

Certidões de nascimento, casamento e óbito

Uma boa dica para que busca 2ª vias de certidão de nascimento, casamento e óbito é o site www.registrocivil.org.br. Por fim, o site www.rtdbrasil.org disponibiliza coleta de assinaturas com certificado digital, registro de documentos e arquivos digitais, pedidos de certidão, notificação extrajudicial, consulta à validade de registros e certidões e autenticação de livro Sped.