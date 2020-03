CAPS-AD presta assistência a moradores de rua contra o novo coronavírus em Guarabira

Entre as ações de assistência social e de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), realizadas pela prefeitura de Guarabira nos últimos dias, está sendo realizado nesta quarta-feira (26), desde a madrugada, um trabalho de abordagem e recolhimento de pessoas com vulnerabilidade social, tanto moradores de rua como portadores de dependência química ou etílica.

O trabalho vem sendo feito pela equipe de Vigilância Epidemiológica do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), do município de Guarabira. Trata-se de uma ação cuja metodologia é o monitoramento dos moradores de rua e outros dependentes, que são abordados e levados à sede do CAPS AD para receberem atendimento como acolhida, estrutura de alojamento, tratamento médico e refeições, numa média de quatro por dia.

A equipe está sob a organização de Jussara Cunha, coordenadora do CAPS AD Guarabira, já conhecida pelo importante trabalho no atendimento às pessoas com dependência de drogas. Nas últimas horas, cerca de 10 moradores de rua já foram levados à sede do CAPS e, além do atendimento protetivo, estão recebendo orientações de conduta em relação ao combate da epidemia.

De acordo com informações da coordenação, todas as pessoas recolhidas, até agora, já se encontram alojadas e estão sendo devidamente tratadas conforme as necessidades e orientações das autoridades em saúde e das medidas que vêm sendo tomadas pela Prefeitura Municipal de Guarabira – como atendimento médico, psiquiátrico e psicológico, de acordo com cada necessidade.