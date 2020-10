Candidatoa prefeito das oposições em Tacima-PB recebe novas adesões

O empresário JOÃOZINHO ARAÚJO, declarou e oficializou apoio à candidatura de Xató, a prefeito de Tacima.

O líder político e ex pré candidato a Vice-Prefeito JOÃOZINHO ARAÚJO é sobrinho do ex-prefeito Miguel Avelino e tem atuação no Sítio Pombos e comunidades adjacentes, o mesmo deixou o candidato do atual prefeito e optou pelo projeto da mudança em prol de uma TACIMA melhor.

Nós últimos dias é cada vez maior o número de famílias e lideranças que vêm deixando o candidato da situação e aderindo à chapa Xató e Jackeline.