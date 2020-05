Campanhas de combate ao novo coronavírus no campo e na cidade

Com as sessões presenciais ainda suspensas como medida preventiva de combate à Covid-19, a Câmara de Guarabira mantém reuniões ordinárias semanalmente de forma remota, votando as matérias de interesse da comunidade e discutindo os problemas da cidade.

Paralelo às atividades parlamentares, a Presidência da Câmara tem feito ações de conscientização nas comunidades rurais com a veiculação de propaganda volante, com carro de som percorrendo diversas localidades orientando a população sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar o contágio com o novo coronavírus.

“Percebemos que na cidade já existe uma atuação mais próxima dos agentes comunitários de saúde, de equipes dos postos de saúde, dos Bombeiros, SAMU e até da Polícia Militar. Mas a zona rural estava à margem e resolvemos levar as orientações a quem mora na zona rural. Temos recebido muitos cumprimentos em razão desse trabalho e continuaremos fazendo a nossa parte nesse momento de pandemia, de crise sanitária”, destacou Marcelo Bandeira.

As campanhas de conscientização também ocupam a mídia através dos veículos de comunicação digitais, nas redes sociais da Câmara de portais de notícias e através de emissoras de rádio.

