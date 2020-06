Campanha Somos Solidariedade distribui mais 116 cestas básicas em Guarabira

A Campanha Somos Solidariedade, promovida pelo Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH), realizou nesta quarta-feira (10), mais uma etapa de distribuição em Guarabira, com a entrega de 116 cestas básicas e 116 kits de produtos de limpeza e higiene pessoal com famílias carentes que residem no Conjunto Nossa Senhora Aparecida. A distribuição foi feita pelos policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), dando continuidade à parceria com o Comitê Estadual Contra a Fome e a Miséria na Paraíba, que era presidido por José de Assis Nóbrega, que faleceu recentemente, vítima da Covid-19, e foi representado pela filha, Lívia Nóbrega, que está dando prosseguimento à missão do pai à frente do comitê. No total, na cidade, já foram entregues 1,2 tonelada de alimentos e mais de 850 kits

Estiveram presentes na distribuição das cestas e kits as guarnições do comandante da Companhia de Policiamento Especializado, major Silva Ferreira, e da Força Tática, além de uma equipe da Coordenação da Polícia Solidária do 4º BPM, tendo à frente a capitã Karla. Em Guarabira, a Campanha Somos Solidariedade está sendo realizada pelo 4º BPM e conta com o apoio do 3º BBM (Batalhão de Bombeiros Militar), 2ª CPTran (Companhia de Policiamento de Trânsito), Bope, Prefeitura Municipal de Guarabira, Diocese e Supermercado Real.

A campanha prossegue e as pessoas podem fazer doações de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene pessoal nos postos de arrecadação que funcionam na sede do 4º BPM, 3º BBM e secretarias da Paróquia Jesus Ressuscitado, Paróquia de Santo Antônio e Catedral de Nossa Senhora da Luz, além das tendas solidárias montadas na Praça Lima e Moura e no Supermercado Real, no Bairro Novo, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

Quem quiser fazer doações para a Campanha Somos Solidariedade e não tiver como deixar nos pontos de arrecadação, pode ligar para os números 3271-1430 ou 3271-1386 que os coordenadores irão até o endereço informado para fazer a coleta domiciliar. Até esta quarta-feira, a Polícia Militar já arrecadou e distribuiu 25.823 mil quilos de alimentos e quase 4 mil itens de higiene arrecadados pelas unidades da corporação em todo o Estado.