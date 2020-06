Campanha Somos Solidariedade distribui alimentos e produtos de higiene em Guarabira

A Campanha Somos Solidariedade, promovida pelo Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH), realizou mais uma etapa nesta sexta-feira (5), na cidade de Guarabira, com a distribuição de mais 462,6 kg de alimentos e 448 itens de limpeza e higiene pessoal, beneficiando 23 famílias residentes na faixa da pista e 33 na comunidade Grotas, no Bairro do Nordeste. Na semana passada, aconteceu a primeira etapa da distribuição, totalizando até hoje, a entrega de 1,1 tonelada de alimentos e 736 itens de limpeza e higiene pessoal.

Na cidade, a campanha está sendo realizada pelo 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e conta com o apoio do 3º BBM (Batalhão de Bombeiros Militar), 2ª CPTran (Companhia de Policiamento de Trânsito), Bope, Prefeitura Municipal de Guarabira, Diocese e Supermercado Real. A campanha prossegue e as pessoas podem fazer doações de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene pessoal nos postos de arrecadação que funcionam na sede do 4º BPM, 3º BBM e secretarias da Paróquia Jesus Ressuscitado, Paróquia de Santo Antônio e Catedral de Nossa Senhora da Luz, além das tendas solidárias montadas na Praça Lima e Moura e no Supermercado Real, no Bairro Novo, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

Quem quiser fazer doações para a Campanha Somos Solidariedade e não tiver como deixar nos pontos de arrecadação, pode ligar para os números 3271-1430 ou 3271-1386 que os coordenadores irão até o endereço informado para fazer a coleta domiciliar. O objetivo da Campanha Somos Solidariedade é a arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza que serão distribuídos com as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia provocada pelo Novo Coronavírus.

