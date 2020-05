Camila pede informações ao Governo sobre ambulâncias, leitos e equipamentos para atender pacientes de Covid-19 em Guarabira

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, nesta quarta-feira (6), pedidos de informação apresentados pela deputada Camila Toscano (PSDB) sobre as ações do Governo do Estado no combate ao coronavírus no município de Guarabira. A deputada questionou a Secretaria de Estado da Saúde sobre ambulâncias a serem disponibilizadas, leitos de enfermaria e UTI instalados, além da entrega de equipamentos necessários ao tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19, a exemplo de respiradores e EPIS.

Camila Toscano também pediu informações sobre as ambulâncias da Unidade de Pronto Atendimento (UPA de Guarabira), assim como sobre o possível translado de pacientes acometidos com a Covid-19 ou não para outras unidades de saúde, além dos respectivos mecanismos usados no processo de desinfecção.

Segurança – A deputada ainda encaminhou a Presidente da Companhia Docas da Paraíba, Gilmária Temóteo, o pedido para que forneça, no prazo constitucional, informações sobre as medidas de saúde e de segurança sanitária que estão sendo adotadas no Porto de Cabedelo para evitar a contaminação de servidores, trabalhadores e prestadores de serviços pela Covid-19.