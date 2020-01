Camila defende respeito à mulher no carnaval e destaca adesão de blocos a campanha “Meu corpo não é sua folia”

A deputada estadual e presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Camila Toscano (PSDB), voltou a defender o respeito às mulheres durante todo o período de carnaval e destacou a sensibilidade de blocos em João Pessoa que aderiram a campanha “Meu corpo não é sua folia”. Depois do bloco Muriçocas do Miramar, foi a vez do Muriçoquinhas, Cafuçu, Virgens de Tambaú e dos Atletas anunciaram a adesão. Além desses, também estão engajados na conscientização do respeito à mulher a Associação Folia de Rua, a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).



A campanha “Meu corpo não é sua folia” é promovida pela Rede de Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual da Paraíba (Reamcav). A adesão dos blocos e associações ocorreu durante reunião realizada na sede do Ministério Público da Paraíba. De acordo com a Camila Toscano, a finalidade da campanha é a e no combate à importunação sexual.



“Essa é uma campanha importante para a luta no combate à violência e importunação sexual tão recorrentes nesses períodos de festas, principalmente no carnaval. Estaremos juntos em todos esses blocos fazendo essa conscientização com o objetivo de protegermos as mulheres. É preciso fazer esses alertas para evitar que o problema chegue ao seu estágio final, que é o feminicídio”, destacou Camila.



Além da presença da deputada, a reunião contou com a participação do procurador de Justiça e coordenador do Núcleo Estadual e Gênero do Ministério Público da Paraíba, Valberto Lira; da promotora Caroline Freire Monteiro da Franca, integrante do núcleo; da juíza coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça, Graziela Queiroga Gadelha de Sousa; da coordenadora das Delegacias Especializadas da Mulher, Maísa Félix Ribeiro de Araújo; da subcoordenadora das Delegacias da Mulher, Renata de Almeida Matias; e representantes dos órgãos e agremiações que aderiram.

