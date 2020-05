Câmara paga metade do 13º salário e presidente sugere o mesmo da prefeitura

Presidente da Câmara de Guarabira, Marcelo Bandeira (PDT) resolveu antecipar a primeira parcela do 13º dos funcionários do poder legislativo, creditando os valores nas contas nesta segunda-feira (11), fazendo circular mais recursos financeiros na cidade.

Na última sessão ordinária, Marcelo teve requerimento aprovado por unanimidade, solicitando do prefeito de Guarabira, Marcus Diogo (PSDB), “que antecipe o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores para o mês de maio e 2020”.

De acordo com o presidente, com o comércio fechado a atividade comercial está praticamente estagnada e medidas emergenciais para aquecer o comércio são necessárias, já que muitos estão funcionado com venda pela internet, no formato ‘delivery’.

Marcelo disse aguardar que o requerimento aprovado pelo colegiado seja atendido pelo gestor guarabirense, que ainda não falou publicamente sobre a matéria. Em caso de atendimento ao requerimento, milhares de pessoas estarão sendo beneficiadas direta e indiretamente.