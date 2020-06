Câmara emite nota de pesar pela morte do professor Carlos Belarmino

NOTA DE PESAR

Com pesar, a Câmara Municipal de Guarabira lamenta o falecimento do professor doutor Carlos Antônio Belarmino Alves, ocorrido nesta segunda-feira (22), em João Pessoa, vítima do novo coronavírus.

Durante sua carreira como professor da UEPB e pesquisador, deu grande contributo para a arqueologia e ufologia. Foi chefe de gabinete da ex-prefeita Fátima Paulino e cunhado do vereador José Tolentino de Alustau (Zé Ismai).

Que Deus possa confortar a família nesse momento de dor e sofrimento e que estejamos mais unidos e solidários nesses dias difíceis.

Marcelo Bandeira Ferraz

Presidente da Câmara de Guarabira

cmguarabira