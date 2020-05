Câmara de Guarabira: audiências públicas virtuais vão discutir LDO nos dias 2 e 4 de junho

A Câmara Municipal de Guarabira vai realizar pela primeira vez em sua história audiências públicas através da internet para ouvir a sociedade organizada e debater sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – que tramita nas comissões permanentes e precisa passar pelo crivo da sociedade.

Para tanto, como não estão ocorrendo reuniões físicas e as sessões legislativas continuam sendo realizadas de forma remota, a participação popular também vai acontecer de forma remota, durante dois encontros.

As audiências públicas ocorrerão na terça-feira (2) e quinta-feira (4) da próxima semana, às 14h, e até 100 pessoas vão poder estar simultaneamente na sala de vídeo.

Para participar é necessário fazer a inscrição através do seguinte link: https://www.cmguarabira.pb.gov.br/inscricoes.php?id=1

Os participantes vão receber um link de acesso para entrar na sala de vídeo, no site da Câmara, na hora em que for iniciada as audiências, que serão comandadas pelo presidente da Câmara, Marcelo Bandeira (PDT), o presidente da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ), Tiago do Mutirão (PSDB) e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), Neide de Teotônio (PDT). Todos que estiverem participando terão direito a opinar e apresentar sugestões sobre encaminhamentos para serem inseridas na LDO.

O presidente da Câmara convida a todos que façam suas inscrições, pois é de suma importância a opinião dos guarabirenses, visto que o semestre legislativo se aproxima do fim para o recesso do meio do ano e a LDO precisa ser apreciada e votada.