Câmara aprova crédito especial para implantação de Complexo Municipal de Saúde

A Câmara Municipal de Guarabira realizou a última sessão ordinário de semestre legislativo, nesta sexta-feira (12), e votou todos os projetos que estavam na ordem do dia, limpando a pauta, cumprindo o papel regimental de concluir os trabalhos legislativos dentro do prazo estabelecido.

Entre os projetos votados hoje está o crédito especial de autoria do Poder Executivo (PL 06/2020) que autoriza a utilização de R$ 1,3 milhão para reforma do prédio do CAIC para implantação do Complexo Municipal de Saúde.

O projeto prevê que o equipamento público centralize atendimentos em saúde com implantação e relocação de diversas especialidades:

01 – Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Alberto Carlos de Pontes (relocação);

02 – Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Hugo Barbosa de Paiva, que está em sede alugada (relocação);

03 – Centro da Visão Genival Barbosa de Lucena, que funciona em sede própria no HRG (relocação);

04 – SAMU, que está em sede alugada (relocação);

05 – Centro de Treinamento Tabelião Jônio Figueiredo (relocação);

06 – Policlínica Telcy Teixeira de Souza (relocação);

07 – Policlínica Infantil (implantação);

08 – Centro de Ortopedia (implantação);

09 – Academia de Pilates II (implantação);

10 – Mini-auditório (implantação);

11 – Pronto Atendimento (implantação);

12 – Farmácia Básica II (implantação);

13 – Central de Comunicação via-rádio para o SAMU com criação de Estação Repetidora para maior alcance (implantação);

14 – Central de Atendimento Telefônico (implantação);

15 – Central de Atendimento Pessoal com senhas especificas para cada área (implantação).