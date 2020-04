CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LANÇA APLICATIVO PARA A LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

A Caixa Econômica Federal lançou nesta terça-feira (7) o aplicativo para a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do coronavírus.

Mas os beneficiários da medida precisam ficar atentos, porque continuam circulando nas redes sociais e no WhatsApp mensagens que direcionam o usuário da plataforma para cadastros falsos.

O pedido para receber o benefício pode ser feito no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo APP CAIXA|Auxílio Emergencial, disponível nas lojas de aplicativos para celulares Android e IOS. Saiba mais: https://bit.ly/2V7qNgo.

#PraCegoVer Fundo azul, sem ilustrações. Texto na imagem: AUXÍLIO EMERGENCIAL.



Lançado site e aplicativo para cadastro:

auxilio.caixa.gov.br ou app CAIXA | Auxílio Emergencial



O auxílio é destinado aos trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEI) e desempregados. São R$ 600 por três meses, para até 2 pessoas da mesma família. Se a mulher for a única responsável pelas despesas da casa, recebe R$1.200,00. Quem já estava no Cadastro Único até 20/03 não precisa fazer novo cadastro. Dúvidas? Ligue 111.

