Cachoeira do Roncador está degradada e com volume baixo

A secretária executiva do Meio Ambiente de Bananeiras, Kerssia Melo, denunciou, pelas redes sociais, o descaso com a preservação da Cachoeira do Roncador, uma das principais atrações turísticas do Brejo paraibano. Segundo Kerssia, a degradação do ambiente tem prejudicado o turismo e a economia local. Fotos publicadas por ela mostram que a cachoeira está praticamente seca.

Localizada nos municípios de Bananeiras, Borborema e Pirpirituba, a Cachoeira do Roncador foi instituída Área de Proteção Ambiental (APA) pelo Governo do Estado em 2006. Conforme decreto publicado no Diário Oficial, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) é a responsável pela administração da APA.

A presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, diz que a falta de preservação no Roncador é um problema que se arrasta por muitos anos. Segundo ela, o despejo de lixo na localidade é comum, o que impossibilita grandes ações voltadas ao turismo.

“A Cachoeira do Roncador é um importante atrativo do Brejo, mas não está no rol dos destinos que fazemos ampla divulgação, justamente por conta dessas questões. Não podemos mandar turistas para um lugar que é cheio de lixo. Não podemos divulgar um lugar que não está preparado para receber turistas. Até o acesso à cachoeira é muito difícil”, explica.

Ruth Avelino conta que ficou assustada com a baixa no volume da cachoeira e alertou para a necessidade de ações reparatórias urgentes. “É muito ruim que um patrimônio como esse esteja sendo tão mal cuidado. E não podemos responsabilizar apenas prefeituras ou o governo. A população também precisa se conscientizar e parar de degradar a cachoeira”, ressalta.

Fonte: Blog do Márcio Rangel/ Portal Correio