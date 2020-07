Bradesco fecha agência temporariamente em Guarabira por conta da pandemia

A agência do Banco do Bradesco localizada na Avenida Dom Pedro II, no Centro de Guarabira-PB foi fechada nesta quarta-feira (01), por conta da pandemia de Covid-19. De acordo com um aviso colocado na entrada, a agência foi fechada temporariamente para higienização e cumprimento de medidas de prevenção e combate ao Novo coronavírus.

Circula em algumas redes sociais a informação de que pelo menos três funcionários da agência teriam sido contaminados pelo Coronavírus, motivo que explicaria o fechamento temporário da mesma até que novas medidas de prevenção pudessem ser implantadas, mas esta informação ainda não foi confirmada.

Segundo o aviso fixado no principal acesso da agência, a medida foi tomada para preservar os seus clientes e colaboradores, mas não fala em infecção de colaboradores.

Ainda de acordo com o aviso, os clientes podem buscar os serviços do Bradesco nas agências mais próximas: Na Rua Feliciano Pedrosa – 1601, no Centro de Belém; na Rua João Suassuna – 85, na cidade de Sapé ou mesmo no posto de atendimento de Guarabira, localizado na Rua João Gomes Maranhão – 89, no Cento da cidade.

Por fim, o aviso não informa quando os atendimentos serão retomados na referida agência. Diz apenas que a mesma só será reaberta quando a atual situação estiver normalizada.

Veja o que diz o aviso:

FolhadoBrejo