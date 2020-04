Boletim: Paraíba registra 44 novos casos de Covid-19 e um óbito neste domingo (26)

A Paraíba registrou mais 44 novos casos do novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, chegando ao total de 543 casos confirmados, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) neste domingo (26). Também foi registrado um óbito neste domingo. Trata-se de um homem de 37 anos, residente no município de Santa Rita.

Governo da Paraíba Secretaria de Estado da Saúde

Atualização COVID-19 26/04

Casos Confirmados: 543

Casos Descartados: 1421

Óbitos confirmados: 50

Casos recuperados: 119

Dos 543 casos confirmados até este domingo, 26 de abril, 119 já se recuperaram, 51 estão hospitalizados, 10 deles em leitos de UTI e 50, infelizmente, faleceram. Os demais se recuperam em isolamento domiciliar acompanhados pelas secretarias municipais de saúde.

Os casos estão distribuídos em 38 municípios: João Pessoa (349); Campina Grande (39); Santa Rita (40); Cabedelo (19); Sapé (13); Bayeux (15); Patos (11); Sousa (06); Cajazeiras (4); Conde (5); Junco do Seridó (3); Guarabira (3); São João do Rio do Peixe (4); Pombal (2); Itapororoca (3); Itabaiana (2); Pedras de Fogo (2); Serra Branca (1); Riachão do Poço (1); São Bento (2); Congo (1); Queimadas (1); Bom Jesus (1); Cruz do Espírito Santo (2); Igaracy (1); Alagoa Grande (1); Barra de São Miguel (1); Alagoa Nova (1); Coremas (1); Taperoá (1); Brejo Do Cruz (1); Caaporã (1); Coxixola (1); Boqueirão (1); Areia (1); Marizópolis (1), Gurinhém (1) e Esperança (1). Um óbito foi confirmado nas últimas 24 horas. Trata-se de um homem, 37 anos, residente no município de Santa Rita. Cardiopata, diabético, deu entrada no serviço público com quadro grave, febre alta, dispnéia, indo a óbito rapidamente no dia 24 de abril. O exame foi realizado pós óbito e confirmado para covid-19. No momento, 157 pessoas estão internadas com notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo 123 em enfermaria (97 público/ 26 privado) e 34 na UTI (26 público/ 8 privado), ocupando 32% dos leitos de UTI do SUS disponíveis no Plano Estadual de Contingência para COVID-19.

