Beto Meireles sobre Marcelo Bandeira: “Muitas vezes as pessoas estão cheias de inveja e ódio. Não vou baixar o nível”

Após ter seu nome lançado como pre-candidato a prefeito de Guarabira, pelo Cidadania, o ex-vereador Beto Meireles, passou a ter seu nome incluindo nas especulações e avaliações do cenário politica da cidade. Em entrevista ao programa Manhã de Notícias, da TVMidia, apresentado por Michele Marques, nesta quarta-feira (1), Beto fez declarações sobre as provocações do vereador Marcelo Bandeira (PDT) atual presidente da Câmara Municipal de Guarabira.

Ao ser questionado sobre a fala do vereador numa entrevista à rádio Cultura de Guarabira, Beto disse que muitas vezes as pessoas estão com o coração cheio de inveja, mágoa, ódio e rancor.”

A entrevista na íntegra pode ser vista neste link no canal do youtube da TVMidia. Nela Beto expõe os motivos de sua candidatura que é do grupo do Governador João Azevedo.