Beto Barbosa passa mal e interrompe show em João Pessoa sob aplausos do público

O cantor Beto Barbosa passou mal durante show realizado na noite deste sábado (11) no Clube Cabo Branco, em João Pessoa. Ele estava se apresentando para o público, mas 50 minutos depois de ter começado a cantar ele resolveu encerrar a apresentação. Falou aos presentes que não estava se sentindo bem e pediu a compreensão de todos para finalizar o evento antes do previsto (o tempo total seria de duas horas).

O clube estava lotado. E, pelas redes sociais, alguns fãs publicaram vídeos com o momento exato em que o show é interrompido. Beto Barbosa pede desculpas e o público aplaude o cantor de forma calorosa.

“Gente, eu estou passando muito mal. Muito mal mesmo. Desculpa. Trinta e cinco anos de carreira e é a primeira vez que isso acontece comigo”, ele fala, sob aplausos.

Ainda no início do show, logo após cantar a primeira música, Beto Barbosa já tinha dado uma satisfação ao público. Disse que estava doente, que tinha passado a tarde toda internado num hospital de João Pessoa, mas que tinha resolvido fazer o show em respeito ao público. Depois, contudo, não resistiu e parou.

De acordo com informações da produção local do show na capital paraibana, Beto Barbosa fez uma longa viagem de carro até João Pessoa e chegou à cidade já adoentado. Foi ao hospital, recebeu alta pouco antes do show e foi para o Cabo Branco.

Quando saiu do clube, voltou ao hospital. Foi atendido, medicado e recebeu alta já na madrugada deste domingo (12), com recomendação médica de que ficasse em repouso.

Beto Barbosa tem atualmente 64 anos e em 2018 passou por um tratamento contra um câncer na bexiga e outro na próstata. O cantor, contudo, já disse em mais de uma oportunidade que estava completamente curado da doença e, segundo sua assessoria, o problema de ontem não tem relação com o câncer.

G1