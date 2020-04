Bebê de quatro meses morre por coronavírus em Taperoá, PB, diz SES

Uma bebê com quatro meses de vida morreu no último sábado (11) por Covid-19 em Taperoá, município do Cariri paraibano. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta terça-feira (14), data em que o resultado de um exame laboratorial confirmou o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus.

Segundo os boletins diários divulgados pela SES, a criança é a paciente mais jovem a morrer por coronavírus na Paraíba.

A garota deu entrada no Hospital Geral de Taperoá ainda no sábado com sintomas de Covid-19, segundo a direção da unidade hospitalar. Como o quadro de saúde dela piorou, a menina precisou ser entubada, mas resistiu e faleceu no mesmo dia.

Ainda conforme a direção do hospital, a Vigilância Epidemiológica da cidade foi acionada assim que a bebê faleceu. O órgão notificou a SES e foi feita a coleta de material para realização do teste que diagnostica a doença no Lacen-PB.

Após a morte da menina, a unidade de saúde passou por um processo de desinfecção para evitar possíveis novos casos de contaminação.

Ao G1, o secretário municipal de saúde, Jurandi Gouveia Farias Junior, informou que a família da criança foi orientada a não realizar velório e entrar em isolamento social. Ele disse também que a SMS está investigando se o corpo da paciente foi velado.

A irmã, de 2 anos, da bebê que faleceu foi submetida a um teste rápido para diagnóstico de Covid-19, que teve resultado negativo.

Em entrevista à equipe de vigilância epidemiológica do município, o pai da garota relatou que teve contato com uma pessoa que viajou para o estado de São Paulo, que pode ter transmitido a doença. A secretaria de saúde entrou em contato com ela para investigar a possibilidade de que outras pessoas tenham sido contaminadas.

Uma bebê de três meses diagnosticada com o novo coronavírus (SARS-Cov-2) morreu no dia 3 de abril, na cidade de Iguatu, no interior do Ceará. A criança foi encaminhada a um hospital no município em 30 de março com dificuldades respiratórias e faleceu em decorrência de complicações como bronquiolite e pneumonia.