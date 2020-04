Barreira sanitária identifica caso suspeito de coronavírus na divisa com Pernambuco

Um garoto com febre que viajava em um ônibus proveniente de Recife/PE com destino a Guarabira/PB foi identificado pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária como caso suspeito de infecção por coronavírus e seus responsáveis foram orientados a cumprirem o necessário isolamento social por 14 dias e a procurarem uma unidade de saúde caso haja evolução do quadro apresentado pela criança. O quadro sintomático foi identificado na barreira sanitária instalada na divisa da Paraíba com o Estado de Pernambuco, no município de Alhandra, onde foram verificadas as temperaturas corporais de 244 pessoas de um total de 337 verificações realizadas no Estado, com 70 aferições na divisa com o Estado do Rio Grande do Norte, próximo ao município de Mamanguape, e 23 distribuídas nos terminais rodoviários de João Pessoa (10), Guarabira (10), Patos (02) e Cajazeiras (01). Nesta terça-feira (14) não foi instalada barreira sanitária no Aeroporto Internacional Castro Pinto, na Grande João Pessoa, em face de não haver programação de voos, nem no Terminal Rodoviário de Campina Grande, onde também não houve desembarques programados provenientes de outros Estados. SECOM