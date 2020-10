Barba, cabelo e bigode: TV Cabo Branco lidera pesquisa de audiência em todos os horários

O Ibope mídia acaba de divulgar os números da audiência de TV em todos os horários. O resultado foi de tirar do prumo a concorrência da TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba. A TV Correio, por exemplo, não terá nenhum horário, seja manhã, tarde ou noite para chamar de seu. O JPB1, por exemplo, é líder absoluto no Kantar Ibope, com 19,26 pontos e share de 33,9%. Isso é um crescimento de quase 40% na audiência domiciliar!

São mais de 172 mil telespectadores alcançados diariamente na área de cobertura da TV Cabo Branco, só na hora do almoço.

